中美博弈進入第二階段 陸學者：美國可能會打台灣牌

上海復旦大學美國研究中心27日舉行研討會「特朗普第二任期美國的內政與外交」，大陸學者認為，中美關稅戰雖暫時停火，但兩國第二階段博弈已在激烈進行。雙方都在爭取第三方支持，在晶片領域也展開新一輪角逐，而美國下一階段為了迫使中國大陸讓步，可能會打出外交牌、安全牌、台灣牌等。

新加坡聯合早報報導，復旦大學國際問題研究中心院長、美國研究中心主任吳心伯在研討會上表示，隨著日內瓦會談結束，中美第一階段博弈告一段落，雙方進入第二階段博弈，中美在國際關係上都在爭取包括拉丁美洲、東協、歐洲和中東在內的第三方支持。雙方近期都有動作，如中國大陸本月中旬舉行與拉美和加勒比國家共同體論壇、川普同期則出訪中東三國。

吳心伯指出，中美在晶片領域也正展開新一輪角逐。之前美國看重的是保持晶片技術的領先地位，現在可能更關注與中國大陸爭奪晶片市場。近期美國商務部對華為晶片發布禁令，實際上就是要封殺華為昇騰晶片的國際市場。

吳心伯研判，第二階段談判的議題比第一階段更廣，可能涵蓋中國大陸服務市場開放、人民幣匯率、美國對陸技術限制等。美國目前已經意識到關稅牌效果有限，下一階段為了迫使中國大陸讓步，可能會打出外交牌、安全牌、台灣牌等。

復旦大學美國研究中心副主任宋國友則認為，第一階段關稅戰消耗了中美戰略競爭的勢能，讓雙方更清醒理性地認識對方，降低了軍事衝突的可能。

他指出，關稅戰本質上也是一種戰，是兩國通過全國範圍的動員和戰略設計，達成一種相對能接受的外交劇烈鬥爭，「所以打關稅戰比打軍事戰要好。」不過貿易戰終究會有輸贏。無論是中國大陸反制美國，取得更大經濟優勢；還是美國通過關稅戰解決國內經濟問題，增強對華戰略競爭信心，都可能為今後中美博弈帶來更多不確定性。