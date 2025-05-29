快訊

BLACKPINK成員Jisoo親哥「涉偷拍私密片外流」 公司火速發聲

太魯閣號案奪49命…禍首包商肇逃無罪變有罪 審判長曝理由

中美博弈進入第二階段 陸學者：美國可能會打台灣牌

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
上海復旦大學美國研究中心27日舉行研討會「特朗普第二任期美國的內政與外交」。（圖／取自上海復旦大學美國研究中心）
上海復旦大學美國研究中心27日舉行研討會「特朗普第二任期美國的內政與外交」。（圖／取自上海復旦大學美國研究中心）

上海復旦大學美國研究中心27日舉行研討會「特朗普第二任期美國的內政與外交」，大陸學者認為，中美關稅戰雖暫時停火，但兩國第二階段博弈已在激烈進行。雙方都在爭取第三方支持，在晶片領域也展開新一輪角逐，而美國下一階段為了迫使中國大陸讓步，可能會打出外交牌、安全牌、台灣牌等。

新加坡聯合早報報導，復旦大學國際問題研究中心院長、美國研究中心主任吳心伯在研討會上表示，隨著日內瓦會談結束，中美第一階段博弈告一段落，雙方進入第二階段博弈，中美在國際關係上都在爭取包括拉丁美洲、東協、歐洲和中東在內的第三方支持。雙方近期都有動作，如中國大陸本月中旬舉行與拉美和加勒比國家共同體論壇、川普同期則出訪中東三國。

吳心伯指出，中美在晶片領域也正展開新一輪角逐。之前美國看重的是保持晶片技術的領先地位，現在可能更關注與中國大陸爭奪晶片市場。近期美國商務部對華為晶片發布禁令，實際上就是要封殺華為昇騰晶片的國際市場。

吳心伯研判，第二階段談判的議題比第一階段更廣，可能涵蓋中國大陸服務市場開放、人民幣匯率、美國對陸技術限制等。美國目前已經意識到關稅牌效果有限，下一階段為了迫使中國大陸讓步，可能會打出外交牌、安全牌、台灣牌等。

復旦大學美國研究中心副主任宋國友則認為，第一階段關稅戰消耗了中美戰略競爭的勢能，讓雙方更清醒理性地認識對方，降低了軍事衝突的可能。

他指出，關稅戰本質上也是一種戰，是兩國通過全國範圍的動員和戰略設計，達成一種相對能接受的外交劇烈鬥爭，「所以打關稅戰比打軍事戰要好。」不過貿易戰終究會有輸贏。無論是中國大陸反制美國，取得更大經濟優勢；還是美國通過關稅戰解決國內經濟問題，增強對華戰略競爭信心，都可能為今後中美博弈帶來更多不確定性。

美國

延伸閱讀

建大股東會／董事長楊啟仁：6月起汽車輪胎漲價 有效反應關稅成本

美國關稅衝擊台灣鯛外銷 漁民建置產銷履歷盼增競爭力

川普對等關稅被法庭擋下 中國大陸：美應徹底取消

趁機爭取信任？董軍缺席香格里拉對話 美國防部長將「把握機會」

相關新聞

路透：共軍2架轟6轟炸機 5月中旬在西沙群島降落

路透社報導，衛星照片顯示，5月中旬，中共空軍2架轟6遠程轟炸機降落在主權有爭議的西沙群島永興島。分析人士指出，此舉是中國...

宋濤、洪秀柱出席書畫講堂　倡「兩岸一家親」

第二屆「海峽兩岸中華文化峰會」在北京舉行期間，前國民黨主席洪秀柱和大陸國台辦主任宋濤，29日下午到史家胡同小學出席書畫名...

福建艦加緊海試 中國國防部：按計劃展開試驗

中國央視日前報導，中國首艘彈射型航空母艦福建號正加緊海試。中國國防部今天表示，海試是航艦建設的必要環節，將繼續按計劃開展...

陸委會：收到2名個案申請參加海峽論壇 均被否決

陸委會副主委梁文傑今天表示，有收到兩個個案申請參加「海峽論壇」，分別是一名已退休人員、另一名是在職公務人員，兩起申請均被...

遼寧艦入太平洋頻繁演練 共軍：年度例行訓練

日本防衛省27日通報，共軍航空母艦遼寧號近日在東海、太平洋頻繁起降軍機；國防部28日表示，遼寧號正位在台灣東南海域。共軍...

陸國防部宣布派代表團與會香格里拉對話 證實部長董軍將不出席

大陸國防部29日在例行記者會上宣布，中國人民解放軍國防大學代表團將出席5月29日至6月2日的香格里拉對話會。這也證實大陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。