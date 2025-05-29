仇開明被免去副主任 國台辦續「一正三副」
在本報日前報導，前中共中聯部部長助理趙世通，已調升為大陸國台辦副主任後，大陸國務院29日公布最新任免公告，除了趙世通的任命案，還有仇開明已被免去國台辦副主任職務。這使得大陸國台辦領導層繼續維持「一正三副」，未達過去滿編時「一正四副」的標準。
據大陸國務院29日公布「任免國家工作人員」，其中，任命趙世通為國台辦副主任，和免去仇開明的國台辦副主任職務。
仇開明1964年生，今年滿61歲，他是在2023年底升任國台辦副主任一職。過去，他長期從事對台研究工作，曾任國台辦信息中心主任、海峽兩岸關係研究中心主任、研究局局長等職。
而趙世通出生於1971年，現年54歲，長期在中共負責黨際交流的中央對外聯絡部（中聯部）任職，歷任二局局長助理兼日本處處長、二局副局長、二局局長等職務，期間則一度到地方工作，任河南省衛輝市委常委、掛職副市長，並在近年扮演中日黨際交流的要角。
本報27日報導，趙世通調升為國台辦副主任，有可能補足國台辦領導層「一正四副」格局，他並於當天出席大陸全國政協主席王滬寧在北京人民大會堂，會見前來參加第二屆「海峽兩岸中華文化峰會」的前國民黨主席洪秀柱一行的活動，為趙的首次公開亮相。
不過，隨著仇開明被免（年齡到點），表示趙世通或將接替其職位，使國台辦領導層繼續維持「一正三副」，分別是主任宋濤，和另外兩個副主任為潘賢掌、吳璽。
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