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宋濤、洪秀柱出席書畫講堂　倡「兩岸一家親」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
在北京史家胡同小學出席書畫名師講堂活動時，一名小學生展示寫有「兩岸一家親」的墨寶。
在北京史家胡同小學出席書畫名師講堂活動時，一名小學生展示寫有「兩岸一家親」的墨寶。

第二屆「海峽兩岸中華文化峰會」在北京舉行期間，前國民黨主席洪秀柱和大陸國台辦主任宋濤，29日下午到史家胡同小學出席書畫名師講堂活動，當看到大陸小學生以繁體字寫出「兩岸一家親」時，洪秀柱對「親」字的「見」得以保留感慨稱，兩岸就是要見才會親，不能不見。

史家胡同小學位於北京市東城區，近年提倡書畫教育，29日下午，在大陸於北京舉辦「海峽兩岸中華文化峰會」期間，展開書畫名師講堂活動，邀請官員和兩岸文藝工作者參與，陸方出席有宋濤、北京市委常委于英杰、中國書法家協會名譽主席蘇士澍，台方有洪秀柱和蔣家第四代的蔣友松等。

史家胡 同小學黨委書記洪偉稱，中華文化是流淌在民族血脈中的基因密碼，2014年該校就開啟研習營，師生四渡海峽赴台灣以文會友，此次以書畫為媒，必將讓「寫好中國字、做好中國人」的信念，在兩岸少年的心中生生不息。

蘇士澍也稱，他多年來持續推動書法進課堂，因為中華文化不能讓小朋友們丟掉，終於近年有所成果，將書法課列入學校的語文課內，每周至少一堂，讓孩子們能夠「寫好中國字、做好中國人」。

洪秀柱作為台方代表，出席書畫會活動，現場觀看史家胡同小學的學生寫書法、作畫，期間與一名該校的台籍學生互動，陸方還安排一名小學生展示寫有「兩岸一家親」的墨寶。其中，「親」字以繁體書寫，保留「見」，在參觀期間引起討論，洪秀柱感嘆稱，兩岸就是要見才會親，不能不見。

為推動兩岸文化交流，在前日大陸全國政協主席王滬寧，於北京大會堂會見秀柱一行及台灣文化領域人士、媒體人代表後，第二屆「海峽兩岸中華文化峰會」開幕式昨日在北京舉行，今日上午，舉行第六屆「兩岸媒體人峰會」開幕式，接下來，還將於30日舉辦「華夏之光 聲動兩岸」閉幕演出，屆時兩岸藝術家及藝人將同台表演。

據大陸國台辦發言人陳斌華表示，這是兩岸文化領域人士交流的盛會。峰會期間，大陸將同步舉辦峰會非遺展、攝影展、皮影戲布袋戲表演、兩岸大學生電影展映、《哪吒之魔童鬧海》觀影活動等多場展演展示，並赴故宮、國家博物館、潘家園等進行文化交流參訪。

國民黨前主席洪秀柱（前左）、大陸國台辦主任宋濤（前右）29日下午，在北京舉行「海峽兩岸中華文化峰會」期間，在北京史家胡同小學出席書畫名師講堂活動。記者陳政錄／攝影
國民黨前主席洪秀柱（前左）、大陸國台辦主任宋濤（前右）29日下午，在北京舉行「海峽兩岸中華文化峰會」期間，在北京史家胡同小學出席書畫名師講堂活動。記者陳政錄／攝影

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