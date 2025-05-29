遼寧艦入太平洋頻繁演練 共軍：年度例行訓練

日本防衛省27日通報，共軍航空母艦遼寧號近日在東海、太平洋頻繁起降軍機；國防部28日表示，遼寧號正位在台灣東南海域。共軍今天回應稱，相關軍事活動是根據年度計劃組織的例行性訓練。

在今天中國國防部舉行的例行記者會上，有媒體詢問，日本防衛省通報，中國航空母艦遼寧號近日在東海進行艦載機的起降演練，這是日本防衛省首次對外公布中國航艦在東海進行艦載機起降活動。

中國國防部發言人張曉剛回應稱，遼寧艦航母編隊在相關海域訓練，不針對任何特定國家與目標，符合國際法與國際實踐，「我覺得日方所作所為有點反應過度」。

媒體進一步詢問：台灣國防部28日表示，遼寧艦目前位於台灣東南海域，已全程掌握並嚴密監控，這是否代表共軍會在端午節前後發動軍演？張曉剛宣稱，相關軍事活動是根據年度計劃組織的例行性訓練。

對於共軍是否會像以往一樣進行反制軍演，張曉剛則稱，解放軍保持「時刻準備著」的戰鬥姿態，加強練兵備戰，捍衛國家主權和領土完整。

他還宣稱，「賴清德謀『獨』挑釁行徑一日不消停，台海就一日不得安寧，台灣同胞就一日不得安生。正告『民進黨當局』，搞『台獨』沒有好下場」。