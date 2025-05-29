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陸委會：收到2名個案申請參加海峽論壇 均被否決
陸委會副主委梁文傑今天表示，有收到兩個個案申請參加「海峽論壇」，分別是一名已退休人員、另一名是在職公務人員，兩起申請均被否決，目前沒有地方政府正副首長提出相關申請。
大陸委員會（陸委會）29日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，並作上述表示。
梁文傑表示，有收到兩個個案，一名是受管制的已退休人員，一名是目前還在職的公務人員，因為這兩人都是受管制對象，因為政策是不希望公務人員去，所以這兩人的申請都已經被否決。
有媒體提問，有無地方正副縣市首長提出申請，要赴陸參加海峽論壇。梁文傑表示，目前沒有。
中國大陸6月將舉辦第17屆「海峽論壇」，梁文傑在15日的陸委會記者會上，將海峽論壇定調為對台統戰平台，並表示不建議地方政府人員出席與會。
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