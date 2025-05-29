快訊

BLACKPINK成員Jisoo親哥「涉偷拍私密片外流」 公司火速發聲

太魯閣號案奪49命…禍首包商肇逃無罪變有罪 審判長曝理由

聽新聞
0:00 / 0:00

陸委會：收到2名個案申請參加海峽論壇 均被否決

中央社／ 台北29日電
陸委會副主委梁文傑今天表示，有收到兩個個案申請參加「海峽論壇」，兩起申請均被否決，目前沒有地方政府正副首長提出相關申請。（聯合報系記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委梁文傑今天表示，有收到兩個個案申請參加「海峽論壇」，兩起申請均被否決，目前沒有地方政府正副首長提出相關申請。（聯合報系記者廖士鋒／攝影）

陸委會副主委梁文傑今天表示，有收到兩個個案申請參加「海峽論壇」，分別是一名已退休人員、另一名是在職公務人員，兩起申請均被否決，目前沒有地方政府正副首長提出相關申請。

大陸委員會（陸委會）29日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，並作上述表示。

梁文傑表示，有收到兩個個案，一名是受管制的已退休人員，一名是目前還在職的公務人員，因為這兩人都是受管制對象，因為政策是不希望公務人員去，所以這兩人的申請都已經被否決。

有媒體提問，有無地方正副縣市首長提出申請，要赴陸參加海峽論壇。梁文傑表示，目前沒有。

中國大陸6月將舉辦第17屆「海峽論壇」，梁文傑在15日的陸委會記者會上，將海峽論壇定調為對台統戰平台，並表示不建議地方政府人員出席與會。

陸委會 海峽論壇 梁文傑

延伸閱讀

陸委會：政府沒有要清查一般民眾持陸證件 有檢舉就處理

隔空回應梁文傑？ 夏立言赴陸：兩岸民間交流不可或缺

歐陽娜娜「挺共」恐遭懲處！小粉紅：14億中國人挺你

大陸371人來參加世壯運 陸委會「體諒」：觀光走走看看不會違規

相關新聞

路透：共軍2架轟6轟炸機 5月中旬在西沙群島降落

路透社報導，衛星照片顯示，5月中旬，中共空軍2架轟6遠程轟炸機降落在主權有爭議的西沙群島永興島。分析人士指出，此舉是中國...

宋濤、洪秀柱出席書畫講堂　倡「兩岸一家親」

第二屆「海峽兩岸中華文化峰會」在北京舉行期間，前國民黨主席洪秀柱和大陸國台辦主任宋濤，29日下午到史家胡同小學出席書畫名...

福建艦加緊海試 中國國防部：按計劃展開試驗

中國央視日前報導，中國首艘彈射型航空母艦福建號正加緊海試。中國國防部今天表示，海試是航艦建設的必要環節，將繼續按計劃開展...

陸委會：收到2名個案申請參加海峽論壇 均被否決

陸委會副主委梁文傑今天表示，有收到兩個個案申請參加「海峽論壇」，分別是一名已退休人員、另一名是在職公務人員，兩起申請均被...

遼寧艦入太平洋頻繁演練 共軍：年度例行訓練

日本防衛省27日通報，共軍航空母艦遼寧號近日在東海、太平洋頻繁起降軍機；國防部28日表示，遼寧號正位在台灣東南海域。共軍...

陸國防部宣布派代表團與會香格里拉對話 證實部長董軍將不出席

大陸國防部29日在例行記者會上宣布，中國人民解放軍國防大學代表團將出席5月29日至6月2日的香格里拉對話會。這也證實大陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。