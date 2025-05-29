快訊

BLACKPINK成員Jisoo親哥「涉偷拍私密片外流」 公司火速發聲

太魯閣號案奪49命…禍首包商肇逃無罪變有罪 審判長曝理由

中國國防部：共軍國防大學參加香格里拉對話 不回應董軍缺席

中央社／ 北京29日電
大陸國防部發言人張曉剛。聯合報系記者陳政錄／攝影
大陸國防部發言人張曉剛。聯合報系記者陳政錄／攝影

中國國防部發言人張曉剛今天宣布，中方將由中國人民解放軍國防大學代表團參加今年新加坡舉行的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）。至於國防部長董軍為何不出席，他則以「沒有其他更多的訊息」作答。

金融時報先前報導，董軍不會出席香格里拉對話。這打破了北京多年來由國防部長出席這項亞洲安全論壇的慣例，也正逢中共總書記習近平持續整肅共軍高層之際。

中國國防部今天舉行例行記者會，張曉剛首先宣布由中國人民解放軍國防大學代表團與會的訊息。

對於媒體進一步詢問，張曉剛表示，中方一貫積極參與具有建設性的各類對話公開，闡釋中方理念、倡議，與各方溝通交流，增信釋疑，加強合作，共同為推動構建人類命運共同體貢獻智慧。

張曉剛指出，這次由中國人民解放軍國防大學代表團參會，將與各方深入交流，有效凝聚共識。

至於董軍無法參會的理由以及是否會與美方代表團接觸，他稱，國防大學代表團已經到會，沒有其他更多的訊息。關於代表團與有關雙邊活動，中方會適時發布消息。

張曉剛並說，中方重視中美兩軍關係，對雙方各層級溝通是開放的，希望美方確實尊重中方核心利益與重大關切，與中方相向而行，推動兩軍關係健康穩定發展。

解放軍 國防部 國防大學

延伸閱讀

陸國防部：解放軍「時刻準備著」戰鬥姿態 搞「台獨」沒有好下場

白宮前官員憂：共軍正為封鎖台灣做準備

解放軍軍艦靠泊柬埔寨雲壤港 將舉行中柬軍演

加深落馬傳聞！陸國防部更新官網 軍委副主席何衛東相關報導幾乎清空

相關新聞

路透：共軍2架轟6轟炸機 5月中旬在西沙群島降落

路透社報導，衛星照片顯示，5月中旬，中共空軍2架轟6遠程轟炸機降落在主權有爭議的西沙群島永興島。分析人士指出，此舉是中國...

宋濤、洪秀柱出席書畫講堂　倡「兩岸一家親」

第二屆「海峽兩岸中華文化峰會」在北京舉行期間，前國民黨主席洪秀柱和大陸國台辦主任宋濤，29日下午到史家胡同小學出席書畫名...

福建艦加緊海試 中國國防部：按計劃展開試驗

中國央視日前報導，中國首艘彈射型航空母艦福建號正加緊海試。中國國防部今天表示，海試是航艦建設的必要環節，將繼續按計劃開展...

陸委會：收到2名個案申請參加海峽論壇 均被否決

陸委會副主委梁文傑今天表示，有收到兩個個案申請參加「海峽論壇」，分別是一名已退休人員、另一名是在職公務人員，兩起申請均被...

遼寧艦入太平洋頻繁演練 共軍：年度例行訓練

日本防衛省27日通報，共軍航空母艦遼寧號近日在東海、太平洋頻繁起降軍機；國防部28日表示，遼寧號正位在台灣東南海域。共軍...

陸國防部宣布派代表團與會香格里拉對話 證實部長董軍將不出席

大陸國防部29日在例行記者會上宣布，中國人民解放軍國防大學代表團將出席5月29日至6月2日的香格里拉對話會。這也證實大陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。