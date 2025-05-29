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陸國防部宣布派代表團與會香格里拉對話 證實部長董軍將不出席

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國防部長董軍去年6月出席香格里拉對話發表演說。路透
大陸國防部長董軍去年6月出席香格里拉對話發表演說。路透

大陸國防部29日在例行記者會上宣布，中國人民解放軍國防大學代表團將出席5月29日至6月2日的香格里拉對話會。這也證實大陸國防部長董軍今年不會到新加坡出席香格里拉對話的消息。這將是大陸國防部長從2019年以來首次缺席這場亞洲最主要之一的國際防務年會。

星媒聯合早報引述路透上述消息。此前，英國金融時報引述5名知情人士指出，董軍將不出席第22屆香格里拉對話的消息。董軍缺席的原因尚不清楚，1名消息人士稱，在對話召開前夕，北京極不可能改變主意。據報導，解放軍預計將派出1個由低級別國防官員率領的代表團出席今年香會。

聯合早報指出，這也意味著董軍將錯失與今年1月出任美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）面對面會晤的一次機會。

香格里拉對話從2002年首辦以來已歷經21屆，是亞太地區規模最大、規格最高的多邊防務安全對話機制。中國大陸在2007年首次派遣高級軍事代表團與會後，時任大陸國防部長的梁光烈2011年赴新加坡參加第10屆香會，是大陸國防部長首次出席。2012年至2018年，大陸國防部長未再與會；直到2019年起，除了新冠疫情而停辦的2020年、2021年，大陸國防部長皆赴新加坡與會。

在過去幾年中，美中代表團在參加香格里拉對話時常常針鋒相對。路透提到，赫塞斯將在香格里拉對話上發表演說，1位不具名的美國國防高級官員表示，赫塞斯有機會利用董軍缺席機會，向亞洲盟友闡述「為何美國是比中共更好的合作夥伴。」

香格里拉 董軍 國防部

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