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陸在台灣以東海域設浮標 陸外交部：符合中國國內法和國際法

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。（取自中國外交部網站）
大陸外交部發言人毛寧。（取自中國外交部網站）

5月29日大陸外交部例行記者會上，有記者就中方在南海專屬經濟區內布設浮標一事提問。大陸外交部發言人毛寧表示，「中方在台灣以東的中國管轄海域布設氣象觀測浮標符合中國國內法和國際法。」

毛寧並稱，據了解，中方相關部門根據工作需要正在對浮標進行正常維護。

陸方稱，中國南海諸島包括東沙群島、西沙群島、中沙群島和南沙群島。而中國在南海的領土主權和海洋權益包括：中國對南海諸島，包括東沙群島、西沙群島、中沙群島和南沙群島擁有主權；中國南海諸島擁有內水、領海和毗連區；中國南海諸島擁有專屬經濟區和大陸架；中國在南海擁有歷史性權利。

去年10月，曾有小琉球籍漁船在小琉球外海，發現書寫簡體中文「福建海洋氣象浮標海峽3號」的浮標。當時琉球區漁會輔導股長曾毓宗受訪時指出，研判可能是固定的繩索斷裂漂流而至。

毛寧 小琉球 南海

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