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王毅抵港 將出席建立國際調解院公約簽署儀式

中央社／ 香港29日電
大陸外長王毅。（美聯社）
大陸外長王毅。（美聯社）

中共中央政治局委員、中國外交部長王毅今天下午抵達香港，明天將出席在港舉行的「關於建立國際調解院的公約」簽署儀式。

綜合香港主要媒體報導，王毅乘坐的專機於下午2時左右抵達香港國際機場，他下機後與隨行人員搭乘一輛白色小巴離開，沿途有警員開路及維持秩序。

在北京方面的支持下，國際調解院在香港設立總部，行政長官李家超日前表示，來自亞洲、非洲、拉丁美洲和歐洲近60個國家和聯合國等約20個國際組織派遣代表出席明天的簽署儀式。

李家超說，待各國政府批准公約後，調解院總部就會正式在港成立並運作，成為高層次的國際組織；國際調解院的地位等同設立在海牙的聯合國國際法院及常設仲裁法院，是落實聯合國憲章規定、以調解方式解決爭端的國際組織。

國際調解院的香港總部位於灣仔舊警署大樓，是受保護的歷史建築物，空置多時，港府近年為這幢舊建築進行翻修，以迎接調解院總部落戶。

香港 聯合國 王毅 歷史建築

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