基層人員也算 陸委會主委邱垂正：將朝全面管制所有公職赴陸修法

自今年3月賴清德總統提出「賴17條」後，多位民進黨籍立委提案盼透過修正《兩岸條例》，用以捍衛國安及防範中共滲透我內部。針對公職人員赴陸、港、澳規範管制可能擴大，陸委會主委邱垂正29日指出，陸委會目前正在研議修法，將把所有公職人員（包括基層人員在內）都納入管制，已就修法與各機關商量當中，待取得共識後就會推出。

立法院內政委員會29日排審《兩岸條例》、《港澳條例》修正草案，邱垂正列席並備詢。國民黨籍立委張智倫在質詢時提到，近期監察院調查報告指出，在過去10年，有318位文職公職人員違法或違規前往中國大陸，其中包含55位高階文官與263位基層人員，另外有165件警察人員違規赴陸的案例，而這是因為警政署有定期調查所揭露。同時，監察院還指出，持續違規的人數可能比已揭露的更多。

張智倫表示，許多公職人員赴陸未有完成請假手續，「事實上，我們對於11職等以下赴陸，規定必須向原服務機關請假；11職等以上赴陸，都要經過內政部許可。行政院已於2014年就決議建立赴中抽查機制，但過去十幾年來，為何僅警政署和陸委會在執行？」

邱垂正稱，過去是透過一般人事管理來處理11職等以下的基層同仁赴陸事項，但假日期間他們仍可自行前往中國大陸及港澳。他也坦承，政府用一般的人事管理來處理10職等以下的基層赴陸情況，各個機關恐怕沒有那麼遵守法令，「未來我們看看，能不能有一個完整的修法，把所有的公職人員都納入，包括基層同仁都要遵守。」必須依法取得許可。陸委會內部已在研議修法，正與各機關商量，取得共識後很快會推出。

張智倫追問，高階公務人員跟基層的處罰不同。在監察院的報告也明確指出，53位違法赴陸的高階公務人員，內政部依照《兩岸條例》處罰，但沒有受任何行政處罰，連履歷紀存都沒有；但反觀263位基層人員赴陸，多半依照考績相關規定受到記過處分，甚至有人遭記大過。他質疑，「怎麼會有這種高官罰錢了事，基層要記過處罰，這樣的雙重標準？」

邱垂正表示，高官可能是指大學所長、院長，比照公務員12職等。他強調，會努力改善此情形，未來修法會有清楚規範，所謂的高官可能是指大學所長、院長等的行政人員，比照公務員12職等，而學校管理比較自由，不過陸委會有對學校表達，要求要完成各種請假與許可程序。

另，針對民進黨立委李柏毅提到退役將領、國安事務退職人員赴陸的問題，邱垂正表示，他們在大陸的言行更會影響兩岸的視聽，「如果這些人赴陸時，配合講大陸對台統戰的言詞，當然會影響台灣的民心士氣，所以強化規管立法的政策方向，陸委會是支持的。」

邱垂正指，台灣現行法律是針對一些特定行為，他舉例，若這些退將去參加大陸黨政軍所舉辦的各種典禮，對其國旗、國徽、國歌有行禮唱誦等行為，就會依法處分。

李柏毅問及，退役將領的定義是否應更清楚？邱回應，相關機關未來都會被納入。陸委會支持把兩岸條例第9條之3的範圍擴大，適用的人更多，以確保他們赴陸時的言行符合國人期待。