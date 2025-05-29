香格里拉對話之前秀肌肉？路透：2架「轟-6」出現在南海永興島

路透28日報導，據衛星圖像顯示，大陸本月在南海有爭議的西沙群島，降落了2架最先進的轟炸機。分析人士稱，此舉是北京向競爭對手發出其軍事能力增強的最新訊號。

報導引述馬薩爾科技（Maxar Technologies）提供給路透的衛星圖像顯示，19日，2架「轟-6」（H-6）轟炸機在西沙群島的永興島的跑道上。同一天的另一張Maxar圖像顯示了2架「運-20」運輸機和1架「空警-500」（KJ-500）預警機，後者被視為共軍能夠控制和保護日益複雜的海空一體化行動至關重要的飛機。

一些分析人士表示，這些飛機可能最早於17日抵達，一直部署至23日。

報導也提到，此次部署是大陸自2020年以來，首次將遠程轟炸機轟-6降落在西沙群島的永興島。正值與菲律賓的緊張關係、中共軍機頻繁出現在台灣周邊，以及本周末區域最大國防論壇即將召開之際。

新加坡拉惹勒南國際研究學院（RSIS）的國防學者許瑞麟（Collin Koh）表示，以作戰需求來看，中國的遠程轟炸機不需部署在西沙群島，所以這顯然是北京發出的全方位訊號，既是針對菲律賓，也是針對美國和其他正在發生的事情。

法國總統馬克宏30日將在新加坡舉行的「香格里拉對話」論壇發表開幕演講；美國國防部長赫格塞斯將於31日概述川普政府對印太地區的防務戰略。

多位外交官透露，1艘英國航空母艦預計下個月罕見進入南海巡航。而在赫格塞斯3月底訪問菲律賓、重申美菲條約同盟「牢不可破」之前，衛星曾捕捉到2架「轟-6」飛越同樣位於南海爭議區的黃岩島上空。

由於轟-6在冷戰時期的機身已經過現代化升級，可攜帶反艦和對地巡航飛彈，部分型號甚至具備發射核彈頭飛彈的能力，其部署情況一直受到地區外交官、軍事分析人士的密切關注。

去年10月，「轟-6」曾參與繞台軍演，7月時首次接近美國本土，被視為對美軍在亞太基地構成潛在威脅。

大陸國防部、菲律賓海事和國家安全委員會均未回應路透置評請求，由於西沙群島爭議亦與越南有關，越南外交部也沒有立即回應置評。

「轟-6」最早可以追溯到1950年代的蘇聯設計，發展歷程可類比美國B-52戰略轟炸機，在配備新型發動機、現代化飛行系統，以及最先進的武器後，「轟-6」仍是大陸最先進的遠端轟炸機。