邱垂正避答賴總統「併購說」是否矮化國格 藍委：主委別惱羞成怒

陸委會近期擬修法，規範人民赴大陸言行、武統言論、統戰活動罰則等，然而，就國民黨立委許宇甄29日於立院質詢時問及賴總統在國際跟全民之前，用「小公司」形容國家地位，是否有矮化國格的問題，陸委會主委邱垂正對此未正面回應，但多次提到「兩岸互動不應該設置我們不能接受的前提」，要對等尊嚴、相互尊重，並稱「賴總統不是這個意思」。

立法院內政委員會29日排審《兩岸條例》、《港澳條例》修正草案，邱垂正列席並備詢。

針對立委邱志偉等16人提修正兩岸條例第9條及第91條，台灣人民赴陸不得配合、附和中共黨政軍等發表危害我國存在或變更自由民主憲政秩序之內容。陸委會稱，為避免中共利用台灣民眾發表矮化我方主權等相關爭議言行，混淆我國家認同以遂行其侵略、併吞台灣政治企圖，本提案有助維護國家主權與尊嚴，陸委會予以支持。

陸委會還表示，另因涉及對於人民言論及表意範疇之限制，考量相關文字屬不確定法律概念，為注意兼顧民眾基本權益之保護、使民眾得以預見相關規範內涵、行政機關得以認定及執行，及司法審查得以確認，相關規範可於法案討論時進一步研議。

對此，許宇甄在質詢邱垂正時提到賴總統「併購論」，並問及國家元首在國際跟全民之前用「小公司」來形容國家地位，是否有矮化國格的問題？

面對提問，邱嘴正未正面回答，不過他回應稱「不要過度的解讀」，兩岸互動不應該設置我們不能接受的前提，不能說一定要我方接受他們「一中原則」的「九二共識」，然後必須要先接受台灣是中華人民共和國的一部分，兩岸的互動「要對等尊嚴、相互尊重」。

許宇甄追問，賴總統「說我們自己是小公司」，這樣是否有矮化我國之嫌？邱垂正回應，賴總統只是表示兩岸在互動時，不要設置我們無法接受的前提；而大陸的這個前提，就是要求台灣變成地方政府，成為中華人民共和國的一部分。他強調，「賴總統（併購說）不是這個（矮化我國國格）意思。」他表示，陸委會多次做民調都發現，台灣人民不接受不合理的政治前提。

由於質詢過程雙方均提高分貝，許宇甄說，「主委你不要惱羞成怒，我是問你總統將我國比喻成『小公司』是什麼意思，是否矮化我國？你不敢正面回答，就是知道這樣的敘述就是有矮化問題。」對此，邱立即回應，「我沒有惱羞成怒」，他再次強調，總統認為應該要對等尊嚴相互尊重，大陸「應該要正視中華民國客觀存在的事實」，不是不正面回答，而是認為不用過度的解讀。