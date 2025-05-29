小紅書是中共統戰工具？陸委會：高度懷疑、有必要規管

上海復旦大學中國研究院院長張維為日前稱，隨小紅書等大陸社群平台受台灣年輕人喜愛，相信統一後治理台灣會比香港還容易。陸委會主委邱垂正29日表示，這是首次有大陸學者把社群軟體與統一聯繫起來，使用這些大陸著名社群軟體，恐怕都要提高警覺，會請各級學校提醒使用這類App可能問題。他並稱，一直對小紅書是否為統戰工具有高度懷疑，強調有必要從法制面規管。

陸委會主委邱垂正29日上午受邀列席立法院第11屆第3會期內政委員會第23次全體委員會議，審查兩岸條例及港澳條例相關修正草案並備質詢。

針對民進黨立委黃捷質詢，如何看待張維為發言及小紅書是否為統戰工具，邱垂正指出，這是第一次有大陸學者把大陸在台灣流行的App跟統一掛鉤、聯繫起來，若是如此的話，包括抖音、小紅書是否在對台統一做準備，這樣的情況下，台灣人民在使用小紅書、抖音等著名軟體，恐怕都要提高警覺。

邱垂正續指，我們也呼籲各級學校對於使用這類的APP應該要有識讀方面的提醒跟教育的推廣，知道只使用這些社群軟體會有什麼樣的問題存在，例如包括個資的影響，除我國人民個資恐遭對岸利用之外，也可能置入很多統一的思想。

黃捷進一步追問，「在你們的定義裡，小紅書這樣子的社群平台是統戰工具嗎？」邱垂正回應，「我們一直有這個高度的懷疑」，希望有關網路主管機關調查能盡快去調查，去回應許多國人的疑問。他再說，我們發現太多涉及統一、武力統一、毀棄中華民國主權地位、毀損台灣作為自由民主憲政國家的聲音都在這些社群平台中，這其實要高度警惕，目前已跟相關主管單位討論有關問題，以進一步從法制面去規管。

張維為近日在其個人微博分享本月16日他在武漢大學一場演講上，回答一名學生關於台灣問題提問的片段影片。對於統一台灣後如何治理的問題，張維為說，「宏觀上我一直講，台灣制度是很落後的制度，這個我都不好意思說。」他並指，台灣領導人的能力還不如上海一個區委書記。