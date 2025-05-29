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影／館長稱以「和平大使」訪中 邱垂正：秉持對等尊嚴

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
陸委會主委邱垂正上午出席立法院內政委員會排審「臺灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」報告並備詢。記者蘇健忠／攝影
陸委會主委邱垂正上午出席立法院內政委員會排審「臺灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」報告並備詢。記者蘇健忠／攝影

陸委會主委邱垂正上午出席立法院內政委員會排審「台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」，會前受訪針對台灣藝人在大陸主張消滅中華民國主權，或者是配合中國大陸軍演這些行為，而且都是在特定時刻，轉發相同的組貼，或是共同的言論，邱垂正表示不太相信這是自發行為，這極可能是跟中國大陸黨政軍的合作行為。呼籲中國大陸尊重台灣藝人表演創作的自由，尊重他們的言論自由，不要要求政治表態。

國台辦日前稱嚴懲三類人「台灣的駭客、迫害陸配的人、台獨打手」，邱垂正認為這種恫嚇言詞，對兩岸關係良性互動一點幫忙都沒有，反而使讓兩岸關係漸行漸遠，對台灣的陸配，陸委會都是關懷有加，也是長期在做的，國台辦不要抹煞台灣政府對陸配、對生活在台灣的大陸人士長期的關心、關懷與照顧，不是可以抹煞的。

邱垂正針對館長自詡「和平大使」要赴中國表示，館長是一般國人，依照現行法規並不需政府許可，我們也只能祝福，也希望能夠秉持對等尊嚴，遵守兩岸條例規範，同時重視社會觀感，共同為我們台灣、為我們國家、為我們整體、維護我們整體的利益。

陸配 邱垂正

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