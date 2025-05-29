專訪陸委會主委：中國武力威脅下 不可能健康有序交流

陸委會是中華民國有關海峽兩岸關係事務的主管機關。民進黨籍的邱垂正自2024年以來擔任賴清德政府的陸委會主委至今。由於過去在海基會、陸委會的長年經驗，加上學者時期頻繁赴中國大陸進行學術交流，他曾被當地媒體形容是民進黨內的「知中派」。

邱垂正5月初在台北接受DW專訪，以下內容在不影響原意情況下經由編輯節錄整理。

DW：如果1分最不緊張，10分最緊張，（兩岸關係現況）您有您的評估嗎？

邱垂正：我們都是一直希望維持台海的和平穩定，但是就您剛剛所說，幾分讓每個人去打成績，我們從最簡單的一個來看，中國大陸對台海的影響，在疫情前後也出現很大的變化，比如說像軍機艦擾台。在疫情之前，一架解放軍的軍機都很少飛到海峽中線，那現在一年，像2024年有5000架中共解放軍的軍機在台海周遭活動，其中有3000架是飛越海峽中艦，也有2500艘的軍艦在我們鄰接區。

這樣給我們軍事的威脅，確實帶給台海最大的不穩定跟風險 ，都來自於它對於我們的軍事威脅。包括軍事威脅、外交打壓、經濟的脅迫、社會的滲透，一連串的法律戰還有灰色地帶侵擾，以及無所不在、無孔不入對台的滲透分化。

DW：您怎麼看台灣總統賴清德在官方已經把中華人民共和國定位為「境外敵對勢力」，也說「中華民國跟中華人民共和國互不隸屬」，這是不是一個新的「兩國論」？

邱垂正：我剛剛也回覆您的問題，兩岸的問題最主要的是中國大陸對於我們極限施壓，各種施壓 ，這是影響兩岸關係最主要的力量，或是我們常常講現在台海的風險、兩岸關係趨於緊張，中國大陸要負最主要責任，因為它要不斷地對台施壓。

DW：您的意思是說，因為中共這樣的極限施壓，所以賴總統做出相對的回應，把它定位成「境外敵對勢力」以及提出新的互不隸屬的理論，是這樣的意思嗎？

邱垂正：沒有，我們把這個問題再釐清一點，它的極限施壓構成對台灣國家安全、我們生存發展非常嚴重的威脅，這樣的一個極限施壓，不管是我們《反滲透法》的定義，比如說對中華民國展開武力威脅，或者是武力，比如交戰或者是武力對峙，或者是用非和平的手段來對付我們的國家，或者是政治實體，就是境外敵對，就是我們《反滲透法》所明定的定義。

DW：您上台的時候各方各界很期待，因為您非常瞭解中國大陸。您也曾經說過：兩岸核心價值共享越多，越容易朝「善意和解，積極合作，永久和平」，可以延續蔡英文政策的兩岸和平。可是現任的賴清德總統是不是往前走了一步？很多包含中國大陸官方或者是民間很關心：台灣是不是朝向一個「兩邊是兩國」，一個比較獨立的方向走？您有觀察到這個現象嗎？

邱垂正：兩岸互不隸屬是一種客觀的現實，也是台海的現狀。

DW：（中華民國）憲法是說台灣地區跟大陸地區互不隸屬，但是賴總統...

邱垂正：不是這樣，我們的憲法從來都不是說我們是隸屬哪個國家，賴總統在去年的雙十演說也講得很清楚，中華民國屹立了114年，我們從來都沒有隸屬哪一個國家，那中共建政之後從來都沒有統治過台灣，所以中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這是客觀的事實與台海現狀，他只是要呼籲中國大陸正視中華民國的客觀事實存在。

DW：您一定知道大陸官方對這個用詞非常敏感，是用台灣、大陸，還是用中華民國、中華人民共和國，這個是陸委會執掌的範圍。

邱垂正：我們不管是從憲法的角度或是從客觀事實的角度，我們都要回到現狀，你如果不務實面對兩岸的現實，就很難突破僵局。

DW：請問兩岸現在是什麼關係？

邱垂正：兩岸就是兩岸關係，有它的獨特性，也有它目前的現實，我們就是要回到現實，那麼兩岸互不隸屬確實是兩岸現實，我們如何來發展良性互動的關係才最重要。我們現在就是共享的價值太少，如果說我們有共同的理想、共同的目標，兩岸要交流合作，就會很快地來進展。

DW：您提到這個非常有趣，因為兩岸照理來講，以陸委會的執掌，應該有一個共同的目標，可是這個提出來可能會被很多台灣人罵，陸委會是「因應國家統一前，為了確保台灣地區的安全跟民眾福祉，規範台灣地區跟大陸人民地區的往來衍生之法律事件，故制定本條例」，這個是（《兩岸關係條例》）第一條，（根據這個條例）難道「兩岸統一」不是兩岸人民的共同目標嗎，就陸委會的角度來看？

邱垂正：我們是一個民主的國家，很尊重民意，我們的民意對統獨的立場，包括我們最近4月底所做出來的民意調查，有超過85%的民眾還是（支持）維持現狀，我們也不接受中共以「一個中國」原則來壓迫，我們都有將近85%以上的主流民意不接受中共的對台政策 ，超過將近9成的民意（支持）台灣的未來必須由台灣的2300萬人民共同來決定，所以我們一直說，包括賴總統說「四個堅持、四個不變」，我們不卑不亢維持現狀 。

第一個，我們堅持我們是自由民主的憲政體制絕對不會改變，我們堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，我們的主權不受到脅迫併吞，中華民國台灣的未來必須要由2300萬台灣人民的意志來決定，這個是從2021年蔡前總統就強調，賴總統在去年520也繼續強調這「四個堅持」。在去年國慶演說的時候，賴總統也有提到「四個不變」：我們捍衛國家主權的決心不變、 我們維持台海和平穩定的現狀的努力不變、我們希望兩岸對等尊嚴、健康有序交流對話的承諾不變，我們也強調世世代代追求自由民主的生活方式的堅持不變。

DW ：喊口號很容易，事實上現在兩岸關係什麼都變了，因為官方就是沒有正式的交流。

邱垂正：這個我還是要講一下，我們自始至終對於過去跟中國大陸溝通聯繫的機制加以維護，張開雙手歡迎中國大陸來。

DW ：但兩岸官方是沒有交流。

邱垂正：他們設定的前提是他們的事，但是我們就堅持要對等尊嚴來跟對岸進行良性互動，我們也不斷釋出各種的橄欖枝，甚至橄欖樹，只要對等尊嚴。我們的主流民意也贊成政府不要屈服中國大陸統一的前提，我們要接受，才能進行官方的互動。

DW ：您真心覺得賴清德政府跟蔡英文政府的兩岸路線，沒有任何的改變嗎？賴總統在就職演說跟前任的蔡總統不一樣，他提到了很多次的中國跟中華人民共和國，是蔡英文總統在就職演說裡面沒有提到的，然後他也把進一步這個解釋為——剛才您其實也重述說——中華民國跟中華人民共和國互不隸屬。

您剛才其實也提到民意，想要永遠維持現狀的人有超過30%，那加上希望繼續維持現狀以後再說這個是主流的民意 。

邱垂正：我一直在強調，我們處理兩岸關係的癥結在哪。其實兩岸關係也許在一念之間，但那個結啊走不過去，兩岸就好像進入平行線。其實它問題在於——中國大陸北京當局是不是要正視中華民國的客觀事實存在，這個很重要。第二個也要正視台灣人民對於自由民主的價值與生活方式的堅持，我想這兩點放諸在朝野政黨都有共識。但是中國大陸北京當局如果不肯正視這兩個重要的客觀事實的話，兩岸關係要往前進是有困難的。

雖然如此，我們還是釋出最大的善意。我們常講兩岸的民間交流，還是希望要能夠積累善意 ，讓善意成為兩岸交流的主旋律，帶動兩岸的良性互動，我們一直往這方面來做。但是我們看到中國大陸反映的是什麼？軍機艦繞台、《懲獨22條》，還有各種極限性的施壓，一連串的認知作戰、灰色地帶的侵擾，這些複合性的施壓。

DW ：賴清德政府都已經把對方定位成「境外敵對勢力」了，要怎麼樣對話？你會跟你的隔壁鄰居說，你是我敵對勢力，但是我們要來對話？

邱垂正：全世界國際公認，這種對台灣的極限施壓，不管你最近看到一些國際媒體的報導，都是這樣來陳述。

DW ：所以陸委會的角色很尷尬。

邱垂正：我們不尷尬，我們只有不斷去呼籲，中國大陸要放棄對台的敵意作為。哪一個國家一年可以承受5000架的軍機（在周邊活動）？

DW ：兩岸現狀確實被改變，你有發現台灣民眾越來越在意，比如說不講「陸配」、講「中配 」，然後台灣人的認同越來越高，這個是政大的民調都看得出來。再這樣發展下去，會不會其實這個大陸委員會的存在會被人家質疑？又或者是說，未來陸委會會不會被消失、併入外交部，因為如果你已經把它當作他國事務，陸委會變成中國司，這個對於陸委會的生存或者是業務來說是不是會有所影響？

邱垂正：謝謝你的提醒，不過我們政府是依據中華民國的憲政體制，包括我們中華民國憲法以及增修條文以及兩岸條例來處理兩岸事務，陸委會所扮演角色在承上啟下協調各部會，處理兩岸事務，我們希望還是要維護兩岸人民的這個最大的福祉，來推動這個兩岸關係良性互動，來穩定台海的局勢。

DW：你會不會覺得被夾在中間？

邱垂正：不會，不會夾在中間。我們始終在守護我們國家的主權跟民眾的福祉。

DW：那關於「兩岸統一」的這個業務呢，兩岸統一前是陸委會成立的前提，才有這些業務？

邱垂正：那也是在中華民國內，你不要把它分成跟中華人民共和國有關，那是中華民國的概念。

不管怎麼樣，我們面對中國大陸這種極限式的施壓，步步進逼複合性的施壓等等，我們要維護中華民國的生存發展。我們就只能全力來落實賴總統的「和平四大支柱行動方案」，還有我們最近在今年3月13號，為因應中共的極限施壓跟對台的這些威脅還有滲透，會來落實17項的因應策略，以確保我們的國家主權。

DW：很多人知道說國台辦，它也扮演一個蠻尷尬的角色，一方面面對中國民眾武統的聲音，可是國台辦有很多促進兩岸融合的業務。可是我剛才跟您訪談下來，好像兩岸融合這件事情已經不是你最主要的業務，而是去抵抗中國的威權侵略，這個是陸委會最重要的業務？這不是國防部或者是外交部？

邱垂正：對，因為兩岸現狀被改變了，你想想看，在武力威脅下，我們如何進行健康有序的交流？當我們被懲獨22條威脅的國人同胞赴陸，有人身安全的風險，如何進行健康有序的交流？這是不可能的。

當我們在進行各種的兩岸正常健康有序的交流，但是我們的台海卻被中共軍機艦擾台，帶來那麼大的威脅。有很多國家的智庫或是他們的議員、政府官員到陸委會來，經常問我們一個問題，你們國家安全受到如此嚴重的中共威脅，你們為什麼還要跟他們談觀光的交流？這在我們的想像是不可思議的。當然我們的說法是說，如果有正常健康有序的交流，有對等尊嚴符合規範的交流，我們是正向看待。

但是假設，外部的軍機艦擾台不解除，甚至對於你們個人風險大的《懲獨22條》也沒有解除，怎麼可能有健康有序的交流？怎麼可能有對等尊嚴的交流？你們怎麼可能換來良性互動的交流？這個都是前提。充滿這種不友善的交流，你怎麼樣去把它變成友善？這個過程當中是很難期待的。

比如說觀光的交流，如果沒有善意，充滿了對台的這種分化、統戰、滲透的這種不友善的態度的話，中國大陸人民都必須要有政府核准才能出境境外旅遊，這在民主國家的想像是，我們要出境旅遊就出境旅遊，但是中國大陸的出境旅遊是受到嚴格管制的，到台灣來，除了取得我們的入台證，他們自己內部許可，他們的人民出境旅遊一個大通證（往來台灣通行證），要兩證，所以如果說他沒有善意的話，這個人流放多少？放由誰帶團？到哪裡去？就會由他們政治來控管。如果又是用統戰思維的話，那極可能對台灣而言，是一種政治或經濟的脅迫，或者我們常說的「養套殺」，或者帶來很多的我們的風險。

比如說過去的觀光客，他說停就停、說斷就斷，讓我們的業者血本無歸、哭訴無門，像這種情形我們就是要避免。如果說你還是有敵意，或是由不友善的統戰思維在操作的話，那對台灣就是風險，我們在交流就是要降低風險。

我們還是願意交流，17項的因應策略並不是拒絕跟中國大陸交流，而是要降低風險，降低統戰的因素，把交流單純化、專業化，讓我們的國人赴陸交流是安全的。

DW：目前這樣的做法，有什麼成果？

邱垂正：我覺得成果會慢慢浮現。第一個，我們希望我們的國人赴陸能夠登錄，比如說到陸港澳有一個登錄系統，讓我們國人至少留下重要的資訊，當萬一有一些意外或是各種風險出來了，我們容易找到我們國人或是他們家人提供必要的協助。

我們也希望我們國人有些團體赴陸能夠被揭露，就是大家都知道他去，一方面高度的透明性或者是公開，一方面是對國人負責，包括有些重要的政治人物，對國民負責任，讓大家知道我們所在意的、我們選出來的民選公職人員赴陸都有一定的揭露。那更重要的，一般國人赴陸，我們也需要他都能夠得到安全的保障。我們希望在整個交流過程當中都能夠健康有序。

DW：台灣人還會想要去中國大陸嗎？如果我去都被提醒說有安全風險，我還去幹嘛？這怎麼交流？

邱垂正：《懲獨22條》，如果你個人的主張不符合中國大陸對於他們統一的要求，你可能支持中華民國台灣加入重要的國際組織，可能在台灣一些民主憲政運作......

DW：（根據政大選舉研究中心民調）台灣有60%的人都只認同自己是台灣人，是不是陸委會會建議這些人都不要去？

邱垂正：這些人很可能被舉報之後呢，就被中國大陸相關的安全單位立案調查，最重的話可以判處死刑，還有缺席審判，還有各種沒收財產等等。

DW：那誰會想去交流？

邱垂正：我們希望中國大陸撤除這些不合理的規範，你（中國）為什麼要增加對我國的風險的提升？你為什麼因為一個人的主張或是他在台灣講了什麼，赴陸會有這麼大的風險？你為什麼要長臂管轄到我們台灣？台灣我剛剛提到了，我們堅持的就是自由民主的生活方式跟價值，在台灣是一種稀鬆平常的事情，為什麼赴陸變成是風險？

比如說我們在台灣，宗教自由可以自由傳教，那為什麼我們一貫道的道親到中國大陸去傳教 就被你刑法抓起來，在台灣是一個言論自由的地方，我們可以主張各種統一或獨立，或各種不同光譜的政治立場。為什麼像楊智淵，他到中國大陸去也沒有發表什麼政治立場，為什麼你用他過去在台灣發表言論的這個立場，就把他判重刑？像富察也是一樣，他在台灣出版自由，為什麼回到大陸就要被判刑？這我們不理解，而且越來越多的案子跟我們回報。

DW：您是「知中派」，怎麼會不理解？您覺得中國大陸為什麼要這樣做？

邱垂正：我覺得它並沒有一個明確的依據，它只不過是因為在做安全管理，而且也沒有我們理解的法治作為。只要是違反了他們各種的規定，而且規定相當任意性，解釋也非常寬泛，讓我們不知不覺，我們在台灣的日常到了中國大陸，可能就被判重刑。

DW：所以主委，我可不可以說，現在的中國大陸或習近平政權底下的中國大陸，跟你過去你想像要善意交流的，或你過去曾經在金門大學任教、多次赴陸交流的那個中國大陸，已經完全不一樣了？

邱垂正：至少我在感覺上，我們的想像有很多不同，而且這不是我們的想像或實際的感受，而是中國大陸在有很多地方的交流空間是緊縮的，而且中國大陸人們的整個言論自由，講不同意見的這個空間幾乎沒有，這個是我到政府來（任職）之後，以及之前到中國大陸去（交流）那種感覺差別蠻大。

這不是我感受，只要是台灣學界的人，經常去中國大陸做交流或做田野調查的人，他們的共同感受。所以包括從疫情之後，我們的很多學者，不管是不同立場的到中國大陸去，都有被盤查的經驗，都不舒服。當然我們國人同胞赴陸被拘禁，被限制人身自由的案例也有跟我們報案的，其實是從去年到現在有82個個案，我想沒有來報案的更多，這些風險過去都比較少見。

我們也希望中國大陸能夠跟我們恢復，因為兩岸畢竟訂有各種的協議，好像兩岸共同打擊犯罪協議，以及司法互助協議，他們過去都會來主動通報我們。現在你說有一個政治因素，因為我們不答應他統一的前提，不答應他「一個中國」原則的「九二共識」， 我們本來就無法接受，你用這個因素而把這個協議把不執行或選擇性執行，我想這個對兩岸民眾的權益都是傷害的。

更重要的是他推動這個《懲獨22條》，他鼓勵舉報。你知道這個鼓勵舉報是在當年中共在反右鬥爭的時候在打擊異己的一個機制，但是它不斷擴充、不斷展延，到最後就形成災難，所以反右鬥爭到文化大革命，就是一種災難。鼓勵舉報形成一個人人沒有互信、人人自危的一個社會，因為他舉報的不是那個實情，而是互相報復。比如說我們台商，也許認為我們台商商業競爭他也去舉報，而對他無關政治的言行，你不爽你就舉報他，都會形成一個沒有信任的社會。

DW：所以現在大陸委員會要怎麼樣扮演大陸委員會，不是中國司或中國委員會？這個聽起來很困難。

邱垂正：我們盡最大的努力來維護兩岸關係和平穩定的現狀，我們也希望跟中國大陸有良性互動的交流，我們不斷的創造各種的機會。那中共它願不願意正視這個問題，比如說軍機艦繞台 這個他可以馬上取消或是減少，比如《懲獨22條》這麼危害兩岸交流的事情，帶給兩岸敵意螺旋，非常明顯的一個事件。

DW：台灣傳達給中國大陸了嗎？

邱垂正：有，天天講，幾乎我們有機會就講。

DW：他們有回應陸委會嗎？

邱垂正：它反而變本加厲，各種的舉報，比如《懲獨22條》本來在去年8月有一個舉報信箱，然後它又把手伸到台灣社會來，又認為對於台獨的打手幫凶。

DW：那這個就是我說的，那不是一直給陸委會打臉嗎？

邱垂正：這不是打臉，他們就是變本加厲。

DW：陸委會去跟它溝通，可是它就是不聽。台灣人民要依靠什麼來跟中國大陸交流？

邱垂正：簡單來說講，我想這個就是，兩岸不管在各種的交流，如果我們盡了最大努力，我們的生存發展還是受到很大的威脅，我們不能坐視不管。所以我們為什麼賴總統才會提出17項的因應策略，我們目的就是要維持積極的作為，來維持我們的台海的現狀，我們兩岸關係和平穩定的現狀，如果不這麼做的話，這個現狀很容易就被改變，包括我們交流，我們要避開風險 我們要保護國人。

除了維護國家主權，更重要要保護國人，不要在他這個交流當中，一方面被自己暴露風險，二方面因為交流的這個過程當中，受到中共的各種滲透分化，破壞我們內部，所以我們有一些強化內部管理，來輔導健康有序的交流。只要在對等尊嚴、健康有序的交流，符合各種兩岸的規範，我們願意推動交流，讓這個交流單純化。也保護我們的國人的安全，這個最重要。

那我們目的就是要去風險化、去政治化，這個就是我們努力的方向。對，陸委會的工作不好做， 特別是在中國大陸 極限施壓的情況底下真的不好做，但是我們在這個風口浪尖也好，充滿風險也好，我們更是要保護我們的國家、保護我們的國民，做好這方面的維護我們國家在跟中國大陸的這個交往當中一定要降低風險，這是我們的職責。我想包括陸委會也好、海基會也好，相關各部會的同仁都一樣來全力維護。

也包括在台灣，陸配也好、中配也好，他們的生活權益，至少讓中國大陸老百姓都感受到，台灣是一個非常文明、非常友善的國家，他們都願意在這邊安居樂業。回去跟他們的家人傳達，台灣是一個進步文明的社會。這種地方跟他武力相向，你就是以世界為敵。

DW：「武統」陸配都已經被限期離境了，回頭來看，您會不會覺得台灣政府還是有處理過當的問題？

邱垂正：我們盡了最大努力，絕大部分的陸配都是認同台灣、愛台灣，要在台灣安居樂業的。絕大部分人只要認同這塊土地，要在這塊土地安身立命、落地生根，我們都要盡最大的努力協助他，讓台灣成為他安居樂業的新故鄉。

DW：可是事實上，我們得到很多陸配的回應，包括最近很多報導都說，他們是很恐慌的。

邱垂正：這個被擴大了或是說被扭曲了。事實上，鼓勵戰爭、鼓勵用武力方式侵犯台灣的這個說法，在過去陸配群中沒有說過這種話，極少，所以你再怎麼樣去盤點，這種鼓吹戰爭或是（支持）用武力侵犯台灣，這樣的陸配跟她原本要移居來台灣生活，這完全是背道而馳的，甚至主張消滅中華民國、消滅併吞台灣的這個主張，也跟你當初移居來的目的不同。

所以這種極少的陸配，我們不斷地規勸，他還是一樣的話，不僅是我們兩公約，另外也涉及到違反我們現行兩岸條例第18條的法令，他的言行對於國家安全跟社會安定之虞。事實上這三個陸配，他們的這些短影片引發了有太多我們國人同胞的檢舉......

DW：這有國安風險？

邱垂正：因為外部剛講軍機艦擾台，你不是在理應外合嗎？他（在內部）鼓勵這樣，你（中國）外部又在軍機艦繞台。

DW：所以您認為支持武統的陸配，其實就是某一種「潛伏特工」？

邱垂正：對，我們當然主張言論自由，但言論也不是完全沒有限制，你鼓吹戰爭，這是國際公罪，加上我們法律也有明定，兩岸條例第18條，當你的言行引發國家安全跟社會安定之虞，我們就可以取消你的居留的身份。

DW：但是她跟子女分開了，這也不符合兒童權利公約，不能鼓吹戰爭那要法律明定，台灣有沒有這樣的法令？陸委會這邊的立場不是應該比較要站在理解陸配，或是讓她們爭取權益的一方嗎？

邱垂正：我們確實如此。

DW：可是她們被移民署要求離境。

邱垂正：有太多的陸配說，我們過去長久在台灣安居樂業，甚至回饋台灣的形象，被她三個人就破壞掉了。你影響了其他人，你的言論自由不能影響其他人的自由，你也不能影響到這裡的公共秩序跟公共的利益，特別是影響了我們民主國家安全跟社會秩序，因為她們的三個人言論，不管是我們的主管機關內政部還是陸委會，我們的檢舉信函擠滿了，我們如果再沒有處理的......

DW：每個單位扮演不同的角色，內政部那邊要處理他們違反移民署規定要怎麼做。那陸委會要給他們建議，比如說她們跟子女是分開的這件事情？

邱垂正：都有考慮到，我們當初都有考慮到。但是我們覺得只要她留著，國人認為他引起我們社會安定之虞，這個問題沒辦法解決。同時當事人也去說要法院保留，她也去問了我們高等行政法院、最高行政法院，也是贊成我們行政部門，所以我們是司法跟行政都是一致的，讓她出去。

況且你看我剛剛講，我們三位道親到中國大陸去宣教，被抓起來，說他們講的內容是四書五經一貫道，但是它不是把他們驅逐出境或趕回來，而是用刑法判刑，你從這一點來看，我們在整個處分還是有他的分寸，只是說取消你陸配身份讓你出去，我們沒有判刑。

DW：那他們的小孩怎麼辦？

邱垂正：你隨時可以找適當的機會就可以依親。所以這個還是有嚴重的差距，像我們三位七、八十歲的道親，你（中國）應該把他送回來。

DW：可是這樣講會有點奇怪，有點像你欺負我們台灣人，那我也就對對你陸配這樣，這個邏輯......

邱垂正：事實上，假設你那邊真的不能傳教，你是沒有宗教信仰自由，你應該規勸我們的這些 一貫道的民眾說你不要再這樣做，把他送回台灣，為什麼要判刑罰呢？那你看我們這三位陸配，我們有判刑嗎？

DW：這個還是有點蘋果比橘子，道親去是傳道，陸配是已經在台灣生活，家庭已經在這邊落地生根。

邱垂正：如果落地生根那就好了，那你為什麼講那個引發台灣社會......

DW：那是她個人的意見，放在網路然後也沒有人在乎，可是他被檢舉。

邱垂正：就是對社會的危害跟國家安全影響很大，所以我們支持我們的主管機關做這種處分，而且有很多的陸配們都支持這樣的一個決定。

DW：可能要做一個陸配的民調，因為跟我們聽到陸配的想法是有差距，特別後面又加上了這個要求除籍證明。

邱垂正：其實絕大部分的陸配，他們都希望在台灣安居樂業，包括你剛剛講的，得到台灣的身份，依法3個月內要把中國大陸除籍的證明拿回來台灣繳交，這才是完成整個法律的程序，才能獲得他台灣最後的身份。

DW：為什麼在這個時間點？因為有人說過去20幾年，從2004年（到現在）都沒有做。

邱垂正：我也利用這個機會來講一個原委。在我們經過了疫情，至少在3、4年當中，有人在台灣結婚，但是我們那時候因為中國大陸疫情還滿嚴重，3個月內要讓他回到中國大陸，那時候還有隔離很多不方便，我們都自動就說，現在回去比較風險大，雖然法律要3個月拿回來， 但是這個時候回去風險很高，基於人道立場，我們讓他比較延緩的時間再辦。等疫情解封之後，我們就開始通知相關，在這段期間結婚的這些陸配，要記得要回去中國大陸。

DW：這只是其中一類，因為我們看到很多投訴的，他是已經來台灣20幾年有身份證的。

邱垂正：在疫情發生後這一段先做，但是回來之後我們跟移民署說，還是要依法，這是基本要件。

DW：這有國安考量嗎？

邱垂正：沒有，它不是國安考量，是依法行政，法律就是這麼訂，後來我們回推。

DW：應該要檢討當年沒有做好的這些行政人員才對。

邱垂正：我們發出去這個陸配的身份證有14萬張，但是依法回繳他們除籍證明只有13萬份，那就是有1萬份（遺漏），所以我們判斷除了這個疫情我們展延讓他回來之外，我們就回溯這個立法，從2004年3月1號立法之後，有多少人還沒有回去（除籍）。我覺得既然他們可以專案來處理疫情不能回去，有專案回繳，那我們也應該專案協助這些沒有回繳的人，提醒他們要回繳，所以我們就開始往以前推了。

在這種情況底下我們發現，到2004年過去兩岸條例實施之前，還是有很多人沒有回去，那我們面對這個問題 ，現在的同仁都是依法行政的，我們面對問題。我們是把它蓋起來呢？還是說我們面對問題承擔責任，提出解決問題的方法，一起清除。

我們試想，我們經常跟陸配說，我們是你的後盾，海基會是你的娘家，移民署各地的服務站是你們的依靠，我們是服務你們，載往陸配前往安居樂業的三駕馬車。我們經常講安居樂業，你如果沒有一個完整的身份，被人家質疑的身份，你如何安居樂業？那時候我們選擇，好，這可能是以前很多遺留下來的，我們願意承擔責任，提出方法解決問題，讓我們在台灣的陸配都取得這個合法的身份，讓他以後外界人都不要投向異樣的眼光。

我們選擇這麼做，而且這樣做過來獲得大部分的陸配的支持，認為第一個，除了依法行政公平之外，也讓這個腳踏兩條船或者是有兩種身份的人你要選擇一樣。畢竟我們法律的制度跟精神就是單一戶籍制或單一身份的制度。你有兩種身份的話，第一個是破壞法律的精神，同時對其他陸配也不公平，所以絕大部分的陸配都支持政府的做法。

但我們也知道2004年之前的來這邊結婚已經生活很久，也有這個身份證，這個是他的現狀，但是法律有要求，因為我們的法律它是明文這麼制定的，就是說你過去在這個法律施行之前已經取得我們身份的，必須要在6個月內拿回你放棄陸方的證明拿回來繳交，才能讓你的台灣身份不失去，這是法律明定的。

我們應該要有一個專員來協助他，所以我們提出了很多配套措施、替代方案，現在陸續在進行。我想絕大部分的陸配團體也好，陸配本身也好，他們都支持政府，但是他有些不方便或現在有窒礙難行，我們都來協助他，所以其實目前為止作業是非常順利，也讓我們同仁，雖然最近很辛苦，我們一起解決超過30年來的問題，真正的讓每一位陸配在台灣都是合法的身份，在這個基礎上才能夠安居樂業。同仁們最近很忙，但是這是有意義的。

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