中國提供200萬美金給太平洋島國 外長會議強調一中

「中國—太平洋島國外長會」28日在廈門登場。中方在聯合聲明中表示堅決反對任何形式的「台灣獨立」，致力於實現國家統一，並稱這一立場在會議上得到廣泛理解和支持。此外，中國承諾提供200萬美金提供給太平洋島國因應氣候變化。

根據中國外交部官網，王毅在廈門和吉里巴斯總統兼外長馬茂（Taneti Maamau）共同主持第三次中國—太平洋島國外長會，共11個太平洋島國參與。這次是2021年中國—太平洋島國外長會機制建立以來，首次以線下方式在中國舉辦。

這次外長會的聯合聲明中提到：「各方承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。中方堅決反對任何形式的『台灣獨立』，致力於實現國家統一，這一立場在會議上得到廣泛理解和支持。各方強調聯合國大會第2758號決議權威性。中方也堅定支持太平洋島國維護自身主權和獨立。」

王毅在會後和馬茂共同會見記者時表示，中方感謝島國紛紛「主動重申恪守一個中國原則」，並稱「這表明『台獨』在島國沒有任何市場」，中方將和島國繼續相互支持，維護好各自核心利益和重大關切。

這次外長會還發布「中國深化同太平洋島國應對氣候變化合作倡議」，中國向太平洋島國提供200萬美元應對氣候變化資金，用以進一步擴大雙方在清潔能源、農業、漁業、海洋、低碳基礎設施、低碳旅游、防災減災等領域合作。

此外，會上也發布「中國同太平洋島國加強海事領域務實合作倡議」，中方並承諾年內在太平洋島國實施200個「小而美」民生項目，加快與有關太平洋島國雙邊自由貿易協定商談。