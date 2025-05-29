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陸稱挺台灣藝人是一家人 陸委會：真視為一家人 就不該要求政治表態

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
陸委會主委邱垂正。記者謝守真／攝影
陸委會主委邱垂正。記者謝守真／攝影

台灣藝人赴大陸發展，部分言行持續受到政府關注，陸委會近期正查處可能與黨政軍合作發文表態武統、恫嚇台灣的藝人，而歐陽娜娜也在其中。國台辦28日聲援相關藝人強調「14億家人永遠是靠山」。陸委會主委邱垂正29日表示，真把台灣藝人視為一家人，就不該要求政治表態，藝人主張消滅中華民國主權，或配合中國大陸軍演等行為，且都是在特定時刻轉發相同的圖片、共同言論，不太相信是自發行為。

立法院內政委員會29日審查《兩岸人民關係條例》與《港澳人民關係條例》之修法。邱垂正於會前接受媒體聯訪時表示，若中國大陸真的將在當地發展的台灣藝人視為一家人的話，那就不應在特定時刻要求他們政治表態，「讓他們非常為難，也讓我們的藝人好像到了中國大陸不發表，非要受到他們予取予求，這樣就不好了」，藝人們在中國大陸的發展若充滿各種政治風險，也可以考慮回到台灣來發展。

邱垂正續指，若台灣藝人有消滅中華民國主權，或者是配合中國大陸軍演的行為，且都在特定時刻轉發相同的圖貼或是共同言論，「我們不太相信這是自發行為，你們相信嗎？」相關行為極可能是與大陸黨政軍的合作行為，陸委會將配合主管機關文化部進行查處。

此前，大陸國台辦發言人陳斌華前一日（28日）強調「祖國大陸永遠是廣大台灣同胞的堅強後盾，14億多家人永遠是廣大台灣同胞最有底氣的靠山」，並表示「歡迎台灣演藝人員前來大陸發展，並採取必要措施維護他們的合法正當權益。」

陳斌華稱，民進黨當局刻意曲解，暴露內心的恐慌。民進黨當局為煽動，「反中抗中」，不斷渲染所謂「統戰威脅」，變本加厲、不擇手段恐嚇打壓支持和參與兩岸交流的島內團體、人士，目的是阻撓兩岸交流合作，是要在島內搞恐怖政治、綠色獨裁。

另外，針對大陸要嚴懲「台獨打手幫凶」，邱垂正則回應，這種恫嚇言詞，對兩岸關係良性互動一點幫助都沒有，只會讓兩岸關係漸行漸遠。對台灣陸配，陸委會都是關懷有加，關懷服務長期在做。他認為，不應該抹煞台灣政府對陸配、生活在台灣的大陸人是長期關懷與照顧。

邱垂正強調，中共利用各種舉報、專欄恐嚇台灣人民，我們也不會接受，這樣如此恫嚇也不會成功，更會激起台灣社會的反感。

邱垂正 藝人

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