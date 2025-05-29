陸構建「中國—太平洋島國」命運共同體 王毅：將實施200個民生項目

第三次「中國—太平洋島國外長會」28日在福建廈門召開。大陸外交部長王毅就構建「中國—太平洋島國命運共同體」提出6點建議。據大陸外交部新聞稿稱，與會各方表示，一致重申堅定恪守一個中國原則，支持中國維護國家主權和領土完整，強調聯合國大會第2758號決議權威性。

大陸外交部消息，王毅提出6點建議，一是堅持相互尊重。中方將堅定捍衛不干涉內政這一國際關係基本準則，堅定支持島國維護自身主權、安全、發展利益。王毅稱，台灣問題是中國的內政，台灣回歸中國是二戰勝利成果之一，也是戰後國際秩序的重要組成部分，具有不容置疑的歷史和法理事實，聯大第2758號決議的權威性不容挑戰。相信島國將繼續恪守一個中國原則，支持中方正義立場。

二是堅持發展為先。王毅稱，中方願同島國共同落實全球發展倡議，將高質量共建「一帶一路」引向深入。加快推進雙邊自貿協定商談，加強農漁業技術示範和培訓合作，擴大旅遊合作。支持島國警務能力建設。

三是堅持以人民為中心。中方願同島國加強脫貧減貧、基層治理等領域經驗交流，王毅稱，年內將實施200個「小而美」的民生項目，派遣7批56名醫療隊員，包括更多中醫醫生。

四是堅持交流互鑑。雙方要加強媒體、青年、婦女、體育等領域人文交流。王毅稱，中方願同島國開展「南島語族聯合考古與研究」，拓展文化遺產保護交流合作，探索成立智庫對話機制。

五是堅持公平正義。今年是世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年。中方願同島國一道，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序。

六是堅持同舟共濟。中方願加強同島國在氣候全球治理中協調合作，推動《巴黎協定》全面有效實施，堅持共同但有區別的責任和各自能力原則，敦促發達國家向發展中國家提供資金、技術、能力建設支持。中方堅持在南南合作框架下為島國增強氣候韌性提供幫助。

與會各方表示，對華合作建立在相互尊重、相互信任、相互理解和主權平等基礎上，是島國的自主決定，符合島國根本利益，有利於維護地區和平穩定和發展繁榮。太平洋島國願同中方加強團結合作，堅持多邊主義，維護國際關係基本準則，共同打造和平繁榮的太平洋地區。

各方一致通過《第三次中國—太平洋島國外長會聯合聲明》。中方還發布落實此次外長會共識的舉措清單，其中包括《中國深化同太平洋島國應對氣候變化合作倡議》等。

本次會議由王毅與吉里巴斯總統兼外長馬茂共同主持，與會者還有紐埃總理兼外長塔格拉吉、東加王儲兼外交大臣圖普托阿、密克羅尼西亞聯邦外長羅伯特、索羅門群島外長阿格瓦卡、萬那杜外長阿蒂、巴布亞新幾內亞外長特卡琴科、庫克群島外長艾利卡納、諾魯前總統、現副外長庫恩、斐濟外交部協理部長兼議會副議長奎里奎里塔布阿、薩摩亞政府代表馬里納、太平洋島國論壇副秘書長納亞西等與會。