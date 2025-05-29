快訊

從第一掉到第三…盧秀燕滿意度下降挨批 嘆優等生考一次99分就被罵

北捷公告「禁止2行為」 違者恐噴7500元、強制送出站

世界健身收購美國World Gym後喊進軍泰國 究竟有何利基

聽新聞
0:00 / 0:00

陸構建「中國—太平洋島國」命運共同體 王毅：將實施200個民生項目

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
第3次中國—太平洋島國外長會28日在福建廈門召開。（圖／取自大陸外交部）
第3次中國—太平洋島國外長會28日在福建廈門召開。（圖／取自大陸外交部）

第三次「中國—太平洋島國外長會」28日在福建廈門召開。大陸外交部王毅就構建「中國—太平洋島國命運共同體」提出6點建議。據大陸外交部新聞稿稱，與會各方表示，一致重申堅定恪守一個中國原則，支持中國維護國家主權和領土完整，強調聯合國大會第2758號決議權威性。

大陸外交部消息，王毅提出6點建議，一是堅持相互尊重。中方將堅定捍衛不干涉內政這一國際關係基本準則，堅定支持島國維護自身主權、安全、發展利益。王毅稱，台灣問題是中國的內政，台灣回歸中國是二戰勝利成果之一，也是戰後國際秩序的重要組成部分，具有不容置疑的歷史和法理事實，聯大第2758號決議的權威性不容挑戰。相信島國將繼續恪守一個中國原則，支持中方正義立場。

二是堅持發展為先。王毅稱，中方願同島國共同落實全球發展倡議，將高質量共建「一帶一路」引向深入。加快推進雙邊自貿協定商談，加強農漁業技術示範和培訓合作，擴大旅遊合作。支持島國警務能力建設。

三是堅持以人民為中心。中方願同島國加強脫貧減貧、基層治理等領域經驗交流，王毅稱，年內將實施200個「小而美」的民生項目，派遣7批56名醫療隊員，包括更多中醫醫生。

四是堅持交流互鑑。雙方要加強媒體、青年、婦女、體育等領域人文交流。王毅稱，中方願同島國開展「南島語族聯合考古與研究」，拓展文化遺產保護交流合作，探索成立智庫對話機制。

五是堅持公平正義。今年是世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是聯合國成立80周年。中方願同島國一道，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序。

六是堅持同舟共濟。中方願加強同島國在氣候全球治理中協調合作，推動《巴黎協定》全面有效實施，堅持共同但有區別的責任和各自能力原則，敦促發達國家向發展中國家提供資金、技術、能力建設支持。中方堅持在南南合作框架下為島國增強氣候韌性提供幫助。

與會各方表示，對華合作建立在相互尊重、相互信任、相互理解和主權平等基礎上，是島國的自主決定，符合島國根本利益，有利於維護地區和平穩定和發展繁榮。太平洋島國願同中方加強團結合作，堅持多邊主義，維護國際關係基本準則，共同打造和平繁榮的太平洋地區。

各方一致通過《第三次中國—太平洋島國外長會聯合聲明》。中方還發布落實此次外長會共識的舉措清單，其中包括《中國深化同太平洋島國應對氣候變化合作倡議》等。

本次會議由王毅與吉里巴斯總統兼外長馬茂共同主持，與會者還有紐埃總理兼外長塔格拉吉、東加王儲兼外交大臣圖普托阿、密克羅尼西亞聯邦外長羅伯特、索羅門群島外長阿格瓦卡、萬那杜外長阿蒂、巴布亞新幾內亞外長特卡琴科、庫克群島外長艾利卡納、諾魯前總統、現副外長庫恩、斐濟外交部協理部長兼議會副議長奎里奎里塔布阿、薩摩亞政府代表馬里納、太平洋島國論壇副秘書長納亞西等與會。

王毅 外交部 主權

延伸閱讀

身兼中央港澳工作領導小組副組長 王毅29日訪港3天

拉攏非洲各國 王毅籲共同反對強權政治、共倡多邊主義

習近平通話馬克宏 同一天王毅晤荷外長 一起挖美牆腳？

若巧遇王毅會說什麼？ 林佳龍：我會先伸出友誼的手

相關新聞

台灣駭客、迫害陸配 大陸將嚴懲通緝

因應陸配、網路攻擊等議題，大陸國台辦發言人陳斌華昨在記者會上，表態要依法懲治三類人，包括台灣駭客，迫害大陸配偶、迫害台灣...

網傳黃安台灣國籍被註銷 陸委會澄清：案件仍在調查

針對網傳影片指藝人黃安因為宣揚武統而被取消台灣國籍、禁止入境一事，陸委會今天強調影片內容虛假，有心人士惡意剪接與編造。有...

陸潛艇減振技術新突破 號稱可顯著提升潛艇隱身能力

台灣潛艦國造進展不順，國造潛艦原型艦海鯤艦傳出因動力系統整合不良，海上測試前景堪慮。大陸科研團隊日前則在中國《噪聲與振動...

繼南美5國後...陸再宣布開放「海合會」4國試行免簽政策

大陸持續擴大免簽國家範圍，大陸外交部在28日例行記者會宣布，對沙烏地阿拉伯、阿曼、科威特、巴林持普通護照人員試行免簽政策...

影／館長稱以「和平大使」訪中 邱垂正：秉持對等尊嚴

陸委會主委邱垂正上午出席立法院內政委員會排審「台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」，會前受訪針對台灣藝人在大...

兩岸中華文化峰會 國台辦宋濤：堅決反對台獨分裂

第二屆「海峽兩岸中華文化峰會」28日在北京舉行，大陸國台辦主任宋濤主持開幕式，他喊話台灣文化界人士和陸方一道，引導廣大台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。