兩岸媒體人峰會 陸國台辦副主任吳璽：堅持九二共識

大陸今在北京舉行第6屆「兩岸媒體人峰會」，國台辦副主任吳璽喊話，應本著對歷史負責，對民族負責的態度，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂，堅定不移推進祖國大業祖國統一大業。

第6屆「兩岸媒體人峰會」29日上午在北京飯店召開，陸方出席致詞官員包括吳璽、北京市委常委趙磊，台方則有旺旺集團副董事長周錫瑋、東森集團總裁王令麟等，兩岸各界代表約近150人。

吳璽說，今年是兩岸媒體人峰會舉辦10周年，10年來，兩岸媒體人借助這一重要平台深入交流，共謀發展，促進兩岸交流和同胞心靈契合，達成諸多共識。

她稱，當前外部環境變化交織，台海形勢嚴峻複雜，兩岸媒體人雙向奔赴共聚一堂，充分說明要交流、要合作是兩岸媒體人的共同願望，對於團結兩岸新聞界增強信心，攜手應對挑戰，凝聚兩岸關係和平發展的引領基礎，具有重要意義。

因此，吳璽提出三要，一是要堅守民族大義，為推動兩岸關係重回正軌發揮更大的作用；二是要善盡社會責任，在促進兩岸同胞心靈契合方面扮演更重要的角色；三是要加強交流合作，攜手應對技術革新與傳播格局的新變化。

吳璽提到，今年是大陸抗日戰爭勝利、台灣光復80周年，應本著對歷史負責，對民族負責的態度，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂，堅定不移推進「祖國大業祖國統一大業」。

她也喊話與會者，要傳播兩岸正確資訊，為維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展，加強技術賦能與業務轉型等方面的交流合作。

會上，大陸官媒新華社社長傅華也在致詞時表示，讓我們以此次峰會為契機，為推動兩岸關係和平發展，共創美好未來作出新的更大的貢獻。

在此之前，陸方已於昨日舉辦第2屆「海峽兩岸中華文化峰會」開幕式，據新華社通稿的表述，第6屆「兩岸媒體人峰會」是在文化峰會的期間召開，國台辦出席媒體人峰會的層級，也從往屆的國台辦主任，降為副主任。另，大陸全國政協主席王滬寧已於27日下午，會見參加文化峰會的前國民黨主席洪秀柱一行。