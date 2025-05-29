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繼南美5國後...陸再宣布開放「海合會」4國試行免簽政策

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部發言人毛寧28日主持例行記者會。（圖／取自大陸外交部網站）
大陸外交部發言人毛寧28日主持例行記者會。（圖／取自大陸外交部網站）

大陸持續擴大免簽國家範圍，大陸外交部在28日例行記者會宣布，對沙烏地阿拉伯、阿曼、科威特、巴林持普通護照人員試行免簽政策，實現對海合會國家免簽「全覆蓋」。

大陸國務院總理李強27日在東協—中國—海合會峰會上表示，東協—中國—海合會三方要順應民眾世代友好的普遍期待，進一步深化人文交流。中方決定面向東南亞國家推出「東盟簽證」，為符合條件的商務人員等審發5年多次來陸簽證；決定對沙烏地阿拉伯、阿曼、科威特、巴林試行單方面免簽政策，實現對海合會（海灣阿拉伯國家合作委員會）國家免簽全覆蓋，促進三方人員往來和民心相通。

大陸外交部發言人毛寧28日進一步說明，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，自2025年6月9日至2026年6月8日，對沙烏地阿拉伯、阿曼、科威特、巴林持普通護照人員試行免簽政策。上述4國持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可以免辦簽證入境。

毛寧補充，加上2018年全面互免簽證的海合會成員國阿拉伯聯合大公國和卡達，中方已實現對海合會國家免簽「全覆蓋」，「我們歡迎更多海合會國家朋友來一次說走就走的中國行」。

為吸引境外旅客赴陸旅遊消費，大陸近期持續擴大免簽國家範圍，先前才剛在「中拉論壇」第4屆部長級會議上宣布，自2025年6月1日起至2026年5月31日，對巴西、阿根廷、智利、秘魯、烏拉圭持普通護照人員試行免簽政策。上述5國持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境。

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