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大秀軍事肌肉 消息人士：中國正對第一島鏈施壓

中央社／ 北京29日綜合外電報導
圖為大陸解放軍進行兩棲作戰搶灘訓練。(路透)
圖為大陸解放軍進行兩棲作戰搶灘訓練。(路透)

根據安全文件和官員透露，中國本月派遣數量異常龐大的海軍和海岸警衛隊船隻穿越東亞海域，展現其軍事實力，令地區各國感到不安。

路透社報導，3名地區安全官員和路透社所見的地區軍事活動文件指出，自5月初以來，中國在台灣、日本南部島嶼以及東海和南海附近部署了比平時規模更大的艦隊，包括海軍、海岸警衛隊和其他船隻。

文件顯示，中國分別在5月21日和5月27日部署了近60艘和70多艘艦艇，其中約3/4是海軍艦艇，包括飛彈護衛艦、驅逐艦及海警船。

此外，北京還派出兩個航空母艦戰鬥群，其中山東艦目前位於繁忙的南海航道，遼寧艦則在台灣東南沿海附近。

一名安全官員表示：「在全球地緣政治不穩定的情況下，他們正在對整個第一島鏈施加壓力。」

第一島鏈南經台灣、沖繩和菲律賓等地，是東亞大陸沿岸外海的第一條太平洋主要群島鏈，也是中國眼中的第一條防禦線。

消息人士說，「他們正試圖鞏固自己的主導地位」，還說遼寧艦在本月的演習中，模擬對東海及黃海周圍的外國船艦與飛機發動攻擊。

另一名消息來源補充說，中國海軍活動本月「明顯」增加，兩名消息人士均因情報敏感要求匿名。

消息人士說：「中國顯然想表達這些都屬於他們的國內水域，以及中方能隨時隨地採取行動。」

中國國防部未對置評要求做出回應。

海軍 文件 南海

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