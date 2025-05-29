涉嫌違紀違法 大陸國防科工局前副局長張建華投案

大陸軍工系統再有高官落馬。中共中央紀委國家監委昨通報，大陸國家國防科技工業局前副局長張建華涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受紀律審查和監察調查。隨著張建華落馬，大陸今年已有廿四名中管幹部被查。

張建華投案前廿一天還曾公開露面。據人民網報導，張建華五月七日以國防科工局前副局長、國防工業科技委副主任身分出席在江蘇揚州舉辦的第三屆先進技術成果轉化大會暨軍民兩用技術創新應用大賽開幕式。

張建華現年六十三歲，曾任中國兵器工業總公司財務會計局副局長，一九九八年轉至大陸國務院旗下國防科學技術工業委員會，歷任副司長、軍工項目審核中心主任、黨委書記、發展研究中心主任。

張建華二○○五年出任國防科工委軍工項目審核中心首任主任，據網路文章「天南地北宜興人：國防科工局副局長張建華」，該中心經過四年多已成為大陸國防軍工系統知名的諮詢機構。

在大陸國務院二○○八年組建國防科工局，不再保留國防科工委後，張建華於隔年四月調至該局，歷任司長、總工程師，於二○一三年一月升任副局長，並曾分管兩年多軍貿出口。

大陸國防科工局負責核、航天、航空、船舶、兵器、電子等領域武器裝備科研生產重大事項的組織協調和軍工核心能力建設。在火箭軍腐敗案爆發後，軍工領域反腐不斷推進。

出掌國防科工局六年的前局長張克儉去年十二月被免職。張克儉與張建華曾同時擔任過國防科工局副局長。張克儉二○一八年兼任大陸國家原子能機構主任，張建華則於當年九月兼任國家原子能機構副主任。

陸媒財新網引據大陸官方訊息不完全統計，近年工信系統特別是國防科工系統已有多名要員落馬，自二○一八年以來已至少有十八人被查。