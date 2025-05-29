陸、東協、海合會峰會聯合聲明 將加強供應鏈韌性

大陸國務院總理李強廿七日在吉隆坡出席「東協—中國—海合會（海灣阿拉伯國家合作委員會）峰會」，會議並通過「東協—中國—海合會峰會聯合聲明」，該聲明於廿八日公布全文。聲明提出，三方一致表示要加強產業鏈供應鏈韌性，促進可持續貿易，並將在數位和綠色經濟技術等新興和未來產業創造新的經濟機遇。

根據大陸外交部廿八日公布這份聯合聲明全文。聲明提出，三方將在經濟一體化、互聯互通、能源安全和可持續性、數位化轉型與創新、糧食和農業、人文交流等領域展開合作。

聲明表示，三方決定在相互尊重和互信互利基礎上，推動合作，促進三方經濟繁榮、韌性和可持續發展。優先領域包括：重申世貿組織在以規則為基礎的多邊貿易體制中發揮核心的、不可或缺的作用，歡迎中國—東協自貿區三．○版升級談判全面完成，期待升級議定書早日簽署和生效。期待中國—海合會自貿協定談判早日完成。

此外，三方還將探討建立區域性商務理事會，促進三方企業對話，加強貿易投資流動，發展地區價值鏈。同時探討包括資本市場和金融技術在內的地區金融合作，賦能中小微企業發展，以及探索本幣和跨境支付合作。

據新華社報導，李強在峰會致詞時表示，面對外部環境帶來的風險挑戰，中國大陸明確提出更加積極有為的宏觀政策取向，實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，財政支出規模創歷史新高，貨幣金融總量調控力度顯著加大，為社會總需求的擴張提供有力支撐。

李強指出，下一步，中國還將根據形勢變化，持續加大逆周期調節力度。他強調，中國將把發展的戰略立足點更多放在擴大內需、做強國內大循環上，不斷提升中國經濟的內在驅動力。中國經濟的廣闊縱深，能為各國優質產品提供巨大市場。中國將堅定不移擴大高水平開放，讓東協和海合會國家以及世界各國企業充分共享中國發展機遇。