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大陸稱破獲台灣網攻 指美背後遞刀

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸廣州市公安局天河區分局廿七日發布警情通報，聲稱破獲台灣民進黨當局「豢養」的駭客組織近日對廣州某科技公司進行網路攻擊，並針對大陸十多個省分的一千多個重要網路系統進行低端網攻。中共中央政法委旗下公眾號「有理兒有面」昨日刊文進一步披露案件細節，並指目前網路空間已成為反台獨鬥爭的重要戰場，相關網攻行為「是赤裸裸的分裂國家行徑」，大陸將進行「嚴厲打擊」。

中央政法委是中共中央督導政法工作的職能部門，主要管理法院、檢察院、公安機關、司法行政機關、國家安全機關等部門的工作。

「有理兒有面」廿七日刊文形容，一場沒有硝煙的戰鬥一直在持續，並介紹此案細節，稱此次攻擊是有組織、有預謀的大規模行動，帶有網路戰痕跡，並顯示出專業軍事化特徵。

文章並稱，此駭客組織近年持續針對大陸網路系統攻擊，尤其是去年以來攻擊的頻次激增了三倍，目標涵蓋大陸政府網站到水電廠控制台。

文章指稱，「台獨網軍這兩年『瘋狂搞事』有兩個原因：一是民進黨當局急著『倚美謀獨』刷存在感，二是『金主』美國在背後遞刀子」。文章並指，從政治意圖看，民進黨當局長期豢養駭客組織，將網攻矛頭對準大陸關鍵基礎設施和民生領域，「已非簡單的技術犯罪，而是赤裸裸的分裂國家行徑」。

文章表示，大陸此次公布案件進展，既是對已經掌握證據的階段性展示，也是對台獨勢力的法律與心理震懾。這進一步表明，「大陸對民進黨當局及其網軍相關動向瞭如指掌，包括其手段、渠道以及涉及的關鍵人物，也傳遞出明確信號：大陸對任何試圖隱身作惡、分裂國家的宵小之徒都將進行嚴厲打擊」。

文章甚至語帶威脅稱，「出來混，遲早是要還的」。對於涉及此次行動的台灣駭客，「大陸警方手裡捏著的名單，估計比他們戶口本還齊全」。

近一段時間以來，大陸多次指控台灣對其網攻，並且揚言將依「懲獨廿二條」終身究責。

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