台灣駭客、迫害陸配 大陸將嚴懲通緝

因應陸配、網路攻擊等議題，大陸國台辦發言人陳斌華昨在記者會上，表態要依法懲治三類人，包括台灣駭客，迫害大陸配偶、迫害台灣同胞的「台獨」打手、幫凶。他並強調大陸將堅決維護國安和企業人民合法正當權利，為在台陸配遮風擋雨。

就日前廣州公安局天河區分局公告稱，當地公司遭境外駭客組織網路攻擊，為台灣民進黨當局「豢養」的駭客組織所為，陳斌華表示，近年來在民進黨當局支持下，台灣資通電軍頻繁對大陸網路展開網攻竊密、台獨宣傳和系統破壞等活動，對大陸網路空間安全等造成干擾，性質極其惡劣。

他預告，下一步，大陸公安機關將堅決維護國家安全和企業人民合法正當權利，依法對上述人員公開通緝，並借助各類司法渠道堅決予以打擊。

此前，大陸曾於去年九月、今年三月，分別公布過我資通電軍共七名人員的個資，揚言將依「懲獨廿二條」終身追責。

另，就陸配未繳「喪失原籍證明」者可能遭註銷台灣戶籍，及有陸配在嘉義賣炸物，因貼出「不要講台語」標語惹議，和有陸配在台北市某國小外直播學童遭偵辦，跟網紅「館長」陳之漢日前宣布將到大陸探訪和直播，卻遭八炯（温子渝）質疑等議題，陳斌華再稱，大陸將依法懲治迫害大陸配偶、迫害台灣同胞的「台獨」打手、幫凶。

陳斌華說，民進黨要求陸配提供所謂「喪失原籍證明」是強人所難，煽動兩岸對抗對立，大陸將為（在台）陸配遮風擋雨，對於那些配合民進黨當局迫害大陸配偶、迫害台灣同胞的「台獨」打手、幫凶，「包括八炯」，大陸將依法追責、嚴懲不貸。

另，在形容八炯是「宵小之輩」後，陳斌華對館長表態赴陸稱，歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣同胞來大陸走走看看，相信館長此行一定順利、順心，「只要遵紀守法，台灣同胞來大陸完全可以像自己家一樣」。