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浙台周杭州專場 聚焦杭台生物科技產業合作

聯合報／ 特派記者陳宥菘／杭州即時報導
2025浙江台灣合作周杭州專場活動「杭台生物科技產業對接會」28日上午登場，與會的國民黨副主席夏立言說，兩岸有緊密的地緣、產業和市場連結，兩岸經貿交流具備深層動力，經貿合作擁有客觀優勢，是兩岸關係的壓艙石。記者陳宥菘／攝影
2025浙江台灣合作周杭州專場活動「杭台生物科技產業對接會」28日上午登場，與會的國民黨副主席夏立言說，兩岸有緊密的地緣、產業和市場連結，兩岸經貿交流具備深層動力，經貿合作擁有客觀優勢，是兩岸關係的壓艙石。記者陳宥菘／攝影

2025浙江台灣合作周杭州專場活動「杭台生物科技產業對接會」28日上午登場，杭州市副市長宦金元表示，杭州高度重視生物科技產業發展，正在全力打造的「中國醫藥港」必將蘊含兩岸產業合作發展的新機遇。赴陸與會的國民黨副主席夏立言說，兩岸有緊密的地緣、產業和市場連結，兩岸經貿交流具備深層動力，經貿合作擁有客觀優勢，是兩岸關係的壓艙石。

此次活動在杭州錢塘區登場，陸方代表包含杭州市副市長宦金元、浙江省台辦副主任周晁利、杭州市台辦主任陸獻德等人，台灣方面有國民黨副主席夏立言、杭州台協會長黃鼎傳等人出席，加上台灣工商業、大健康產業、生物科技產業專家及台商台企代表，以及浙江省、杭州市有關單位負責人等，共150多人與會。

宦金元在致詞時指出，杭州高度重視生物科技產業發展，把生物醫藥產業作為五大產業生態圈之一。當前，杭州正在全力打造「中國醫藥港」新地標，布局合成生物、零磁醫療、AI+醫藥醫療、核酸藥物等新興賽道，必將蘊含兩岸產業合作發展的新機遇。

夏立言致詞表示，杭州與台灣要深化經貿交流，並加強文化交流，包括觀光旅遊、宗教藝術，認為這有助於兩岸關係的良性發展。他也提到，杭台合作可以聚焦科技領域，發揚文化特性、共創經貿繁榮。

本次對接會以「創新驅動、合作共贏」為主題，現場還舉行了產業機構、園區平台與企業共12項合作項目的簽約儀式。28日下午，浙台周杭州專場還舉辦了杭台兩岸生物醫藥科技園開園儀式。

杭台生物科技產業對接會28日上午登場，現場舉行了產業機構、園區平台與企業共12項合作項目的簽約儀式。記者陳宥菘／攝影
杭台生物科技產業對接會28日上午登場，現場舉行了產業機構、園區平台與企業共12項合作項目的簽約儀式。記者陳宥菘／攝影
2025浙江台灣合作周杭州專場活動「杭台生物科技產業對接會」28日上午登場，共150多人與會。記者陳宥菘／攝影
2025浙江台灣合作周杭州專場活動「杭台生物科技產業對接會」28日上午登場，共150多人與會。記者陳宥菘／攝影

關係 經貿 夏立言

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