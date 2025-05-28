兩岸中華文化峰會 國台辦宋濤：堅決反對台獨分裂

第二屆「海峽兩岸中華文化峰會」28日在北京舉行，大陸國台辦主任宋濤主持開幕式，他喊話台灣文化界人士和陸方一道，引導廣大台灣同胞堅守民族大義，堅定文化自信，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，「共同推進祖國統一進程，共享民族復興偉大榮光」。

據新華社報導，以「傳承．弘揚．發展」為主題的第二屆海峽兩岸中華文化峰會28日在北京開幕，兩岸文化領域等各界代表人士800多人出席。

北京市委書記尹力致辭表示，大陸將貫徹落實中共總書記習近平的文化思想，秉持「兩岸一家親」理念，不斷增強中華文化向心力和民族凝聚力。還有，共同促進兩岸中華文化交流、深化中華文化保護傳承、推動中華文化創新發展、提升中華文化國際影響力。

宋濤說，兩岸同胞同根同源、同文同種，是血濃於水、命運與共的一家人，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。

宋濤喊話，希望台灣文化界人士和我們一道，引導廣大台灣同胞堅守民族大義，堅定文化自信，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，共同推進祖國統一進程，共享民族復興偉大榮光。

國民黨前主席洪秀柱說，兩岸同文同種、同根同源，可以攜手傳承中華經典、共同弘揚中華文化、合作發展文化產業，以彼此深厚的文化底蘊與時代創意，讓中華文化走向世界、走進人心、走得更遠更深。

據中方發布訊息，海峽兩岸中華文化峰會主論壇同日舉辦，兩岸文化界、學術界代表圍繞共同弘揚中華文化發表主旨演講。本屆峰會期間還將舉辦第六屆兩岸媒體人峰會、分論壇、展演展示、交流參訪等活動。

28日上午，大陸國台辦發言人陳斌華也就峰會的舉辦說，這是兩岸文化領域人士交流的盛會，共設文化論壇、文創論壇、影視論壇、書畫攝影論壇、四海文化論壇等五場分論壇，峰會並將於29日舉行第六屆「兩岸媒體人峰會」，30日舉辦「華夏之光 聲動兩岸」閉幕演出，屆時兩岸藝術家及藝人將同台表演。

陳斌華預告，峰會期間，大陸將同步舉辦峰會非遺展、攝影展、皮影戲布袋戲表演、兩岸大學生電影展映、《哪吒之魔童鬧海》觀影活動等多場展演展示，並赴故宮、國家博物館、潘家園等進行文化交流參訪。

27日下午，大陸全國政協主席王滬寧已在北京人民大會堂「台灣廳」，會見前來參加兩岸中華文化峰會的洪秀柱一行。王滬寧說，中華文化是「兩岸中國人」的根和魂，今年是抗日戰爭勝利、台灣光復80周年，要共同堅持「一個中國原則」和「九二共識」、堅決反對「台獨」分裂，堅定不移推進「祖國統一大業」。

對於大陸於28日及29日在北京召開第二屆「海峽兩岸中華文化峰會」和第六屆「兩岸媒體人峰會」，陸委會表示，政府支持兩岸對等尊嚴，健康有序交流，但上述活動以文化與媒體交流為名，把台灣媒體人、文化人叫到北京訓話和指導，已非單純兩岸文教交流性質，非政府所樂見。