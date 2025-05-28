中國大陸稱嚴懲台獨打手 陸委會：恫嚇無助兩岸關係

中央社／ 台北28日電
陸委會。圖／聯合報資料照片
陸委會。圖／聯合報資料照片

中國大陸國台辦發言人陳斌華今天聲稱，對於配合「民進黨當局」迫害台灣民眾的「台獨打手」，像是網紅八炯」，大陸會終生追責，依法嚴懲。陸委會回應表示，恫嚇性語言對兩岸關係的良性發展沒有幫助。

陳斌華在今天國台辦的例行記者會中宣稱，「民進黨當局」堅持台獨分裂立場，操弄抗中反中，煽動兩岸對立，阻撓兩岸交流，傷害兩岸民眾感情和利益，必會遭到兩岸民眾反對。

他還聲稱，對於配合「民進黨當局」迫害台灣民眾的「台獨打手」，像是網紅八炯，大陸會終生追責，依法嚴懲。

針對國台辦稱嚴懲台獨打手幫兇，陸委會晚間以書面回應表示，奉勸陸方狠話少說，一天到晚用恫嚇性的語言，這對於兩岸關係的良性發展並沒有幫助，也不可能改變台灣民眾捍衛自由民主的決心。

網紅「館長」陳之漢宣布要以「和平大使」身分到中國，並稱此行沒有政治目的。對此，網紅八炯27日晚間公布一段錄音檔，指稱浙江省統戰部官員曾主動提到館長在義烏做跨境電商；館長則在直播中反擊八炯，提到自己根本沒有台胞證，如何去義烏做電商。

網紅 台獨 八炯

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