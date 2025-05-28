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補財政缺口港府擬提高離境稅 議員意見不一

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
為補財政缺口，港府計畫將離境稅由現行的120港元提高至200港元。（中通社）
為補財政缺口，港府計畫將離境稅由現行的120港元提高至200港元。（中通社）

香港財赤高懸，各項費用加風已起，繼香港入境處向立法會建議調整入境處轄下合共28項收費後，航機乘客離境稅大幅加價也拿到立法討論，商界議員表支持，代表旅遊界的議員反對。

港府今年度財政預算案提出，自今年10月起，向飛機乘客徵收離境稅，要由現在的120港元提高至200港元，因加稅就得修例，周三香立法會大會恢復二讀有關修訂條例草案。

發言的立法會議員挺港府居多，代表商界的廖長江稱，日本增加機場離境稅後，未有影響港人到訪意欲，顯示離境稅多寡並非旅客主要考慮因素，港府更應重點打造香港旅遊品牌，令旅客慕名而來。

選委界別的議員江玉歡稱，增加機場離境稅增加政府收入，對GDP影響不大，又說香港不是威尼斯，並非依賴大眾旅遊，香港是作為國際金融中心，需加強吸引商務旅客，200港元離境稅對有關旅客影響將非常微小。

但代表旅遊界的議員姚柏良，及政團香港新方向的張欣寳表明反對加離境稅。姚柏良稱香港不應與人「鬥便宜」，目前亦沒有條件與人「鬥貴」，認為在發展旅遊關鍵時期加飛機乘客離境稅，是政策矛盾。

香港 議員 立法會

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