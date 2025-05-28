陸委會諮詢委員：美中經貿談判未來可能陷入膠著

大陸委員會日前舉行第68次諮詢委員會議，美中雖於5月12日共同發布「美中日內瓦經貿會談聯合聲明」，達成關稅休戰90天協議，然而美方要求中國大陸全面開放市場，中國大陸基於國安、經濟、社會控制等層面考量，在金融服務、數位科技及電信業方面開放的可能性低，雙邊的讓步與妥協空間有限，經貿談判未來可能陷入膠著。

根據陸委會28日發布的新聞稿，這次諮詢委員會議主題為「美中博弈加劇下對中國大陸經濟及兩岸經貿之影響」。會中學者引言指出，美中經貿摩擦從「戰術施壓」演變為「戰略脫鉤」，對中國大陸經濟體質與成長模式調整構成實質挑戰，中國大陸面臨出口結構轉變壓力。

學者表示，近年中國大陸對美國出口占總出口比重已自2018年的19.3%降至2024年的約14.7%，儘管中國大陸試圖拓展東協、中東、拉美等市場，惟新興市場在市場規模、法規制度以及政治穩定性等難與美歐相比，效果有一定侷限性。

部分委員關注，中國大陸今年第1季經濟成長5.4%，消費及出口維持成長，尚未出現顯著下行跡象，短期關稅衝擊尚未顯現，或因中共經濟刺激政策帶來的支撐效果，惟4月物價指數持續低迷，反映通縮問題未解。

該諮詢委員稱，儘管中國人民銀行5月7日宣布一攬子貨幣寬鬆政策措施，包括調降存款準備金0.5個百分點，降息0.1個百分點等，惟在企業與消費者預期悲觀下，貨幣寬鬆政策若傳導不良，市場資金將難以轉化為實體投資。

另，部分委員分析，中國大陸近期推動消費品以舊換新刺激計畫，試圖拉動民眾對消費品、汽車、家電產品需求，以提振內需消費，或許可帶來短期刺激效果，惟長期持續性有限，消費不振的原因在於政府對社會福利保障太少、民眾養老金偏低，收入增幅有限；加上房市下跌造成的負財富效應，以及對未來經濟和就業前景悲觀，導致消費信心持續低迷。

部分委員觀察，據彭博智庫、歐盟商會等研究報告，「中國製造2025」在先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備等產業領域，取得較好的發展成果。中國大陸近年為因應美國高科技產品封鎖，推動科技自立自強，啟動新質生產力，雖具有國家政策資源挹注的優勢，然而在關鍵核心技術如先進製程、EUV設備與EDA軟體等仍面臨國際封鎖與投資轉化困境。

另有委員指出，中國大陸2023年至2025年實際使用外資（FDI）呈現年減趨勢，為提振外商及民企信心，習近平近期會見外商及民企代表，並通過民營經濟促進法與強化外資保護承諾，釋出中共支持市場開放及民營經濟信號，然而外界對政策執行力，以及法治與政策透明度仍抱持疑慮。

部分委員建議，美中博弈結構性深化，牽動全球供應鏈與地緣經濟重組，中國大陸與東協、俄羅斯等國貿易往來增加，與歐美國家直接貿易呈減少趨勢，台商海外布局除了生產成本或市場商機考量外，也應重視供應鏈韌性提升與多元化布局，以面對全球政經風險與供應鏈中斷挑戰。