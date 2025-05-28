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日指遼寧艦經南部島嶼往西太平洋 陸外交部：符合國際法

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
日本統合幕僚監部表示，25日遼寧戰鬥群位久場島以北約240公里處；26日遼寧戰鬥群位久米島西北方約190公里處；27日遼寧艦與055型飛彈驅逐艦南昌艦經沖繩本島與宮古島間海域向東南航行進入太平洋。（圖／取自日本防衛省統合幕僚監部網站）
日本統合幕僚監部表示，25日遼寧戰鬥群位久場島以北約240公里處；26日遼寧戰鬥群位久米島西北方約190公里處；27日遼寧艦與055型飛彈驅逐艦南昌艦經沖繩本島與宮古島間海域向東南航行進入太平洋。（圖／取自日本防衛省統合幕僚監部網站）

日本防衛省27日表示，遼寧艦航母經過日本南部島嶼並正在駛向西太平洋，日方密切監視此舉。對此，大陸外交部28日回應，中國軍艦在有關海域的活動完全符合國際法和國際慣例。

在28日下午例行記者會上，針對路透社記者提問，日本防衛省表示，遼寧艦航母經過日本南部島嶼並正在駛向太平洋的西部，日方正密切監視這項舉動。提問稱中方航母為何如此靠近日本？是否在向日美及台灣發出訊號？

大陸外交部發言人毛寧表示，具體問題請你向中方的主管部門了解，「我可以告訴你的是，中國軍艦在有關海域的活動完全符合國際法和國際慣例，希望日方客觀理性看待。」

日本防衛省統合幕僚監部27日晚間在網站上發布消息稱，25至26日期間，包含中國海軍航母遼寧艦（舷號16）在內的多艘中國海軍艦艇，在東海靠近以沖繩方向活動，隨後遼寧艦戰鬥群在27日穿越宮古海峽，前往台灣以東的西太平洋海域。

統合幕僚監部稱，在宮古島（沖繩縣）東南方約190公里海域，發現遼寧艦艦載戰鬥機及直升機進行起降作業。據統計，遼寧艦編隊在上述2天共進行90次艦載戰鬥機起降，及30次艦載直升機起降，總計約120次艦載機起降作業。

隨後，28日，遼寧艦與055型飛彈驅逐艦南昌艦，航經沖繩本島與宮古島之間的海域，向東南方向駛入太平洋。日本自衛隊還在沖繩縣宮古島東南約190公里的海域，確認遼寧艦繼續進行艦載戰鬥機與直升機的起降訓練。

日本防衛省27日表示，遼寧艦航母經過日本南部島嶼並正在駛向西太平洋，日方密切監視此舉。對此，大陸外交部發言人毛寧28日回應，中國軍艦在有關海域的活動完全符合國際法和國際慣例。路透
日本防衛省27日表示，遼寧艦航母經過日本南部島嶼並正在駛向西太平洋，日方密切監視此舉。對此，大陸外交部發言人毛寧28日回應，中國軍艦在有關海域的活動完全符合國際法和國際慣例。路透

遼寧艦 沖繩 日本

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