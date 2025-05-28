日指遼寧艦經南部島嶼往西太平洋 陸外交部：符合國際法

日本防衛省27日表示，遼寧艦航母經過日本南部島嶼並正在駛向西太平洋，日方密切監視此舉。對此，大陸外交部28日回應，中國軍艦在有關海域的活動完全符合國際法和國際慣例。

在28日下午例行記者會上，針對路透社記者提問，日本防衛省表示，遼寧艦航母經過日本南部島嶼並正在駛向太平洋的西部，日方正密切監視這項舉動。提問稱中方航母為何如此靠近日本？是否在向日美及台灣發出訊號？

大陸外交部發言人毛寧表示，具體問題請你向中方的主管部門了解，「我可以告訴你的是，中國軍艦在有關海域的活動完全符合國際法和國際慣例，希望日方客觀理性看待。」

日本防衛省統合幕僚監部27日晚間在網站上發布消息稱，25至26日期間，包含中國海軍航母遼寧艦（舷號16）在內的多艘中國海軍艦艇，在東海靠近以沖繩方向活動，隨後遼寧艦戰鬥群在27日穿越宮古海峽，前往台灣以東的西太平洋海域。

統合幕僚監部稱，在宮古島（沖繩縣）東南方約190公里海域，發現遼寧艦艦載戰鬥機及直升機進行起降作業。據統計，遼寧艦編隊在上述2天共進行90次艦載戰鬥機起降，及30次艦載直升機起降，總計約120次艦載機起降作業。