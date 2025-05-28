中美是否透過外交管道就學簽問題溝通？陸外交部這麼說

美國總統川普政府據報下令暫停新的學生簽證面談，將在完成檢討之後，未來幾天便對外國學生、交換學者的簽證申請，頒布社群媒體使用調查更新版規定。對此，大陸外交部28日回應強調，正常的教育合作和學術交流不應當受到干擾。

27日下午的大陸外交部例行記者會上，法新社記者提問，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）已通知各使館和領館，要他們停止發放任何學生簽證。「中方是否透過外交管道與美方就此進行過溝通？對此有何評論？」發言人毛寧僅簡短回應指，「我們注意到有關動向。中方一貫認為，正常的教育合作和學術交流不應受到干擾。我們敦促美方，切實保障包括中國留學生在內的各國留學生的合法正當權益。」

另，針對關稅問題，毛寧表示，中美經貿關係的本質是互利共贏。作為全球體量最大的2個經濟體，經貿合作為兩國企業和消費者帶來了實質的利益。中美日內瓦經貿會談後，美國採購商的訂單激增，中美航運市場「一船難求」，充分反映兩國之間巨大的雙向需求。

毛寧接著說，保護主義沒有出路，歡迎包括美國企業在內的各國企業，在中國經營發展、深化合作、共創機會、共享未來。

此前，路透27日報導稱，美國國務院內部近日一份電文顯示，川普政府已下令所有駐外使領館即起暫停安排申請學生簽證、交換學者簽證的新面談，因為美國國務院準備針對國際學生擴大社群媒體使用調查。魯比歐在電報中表示，國務院將在完成檢討之後，未來幾天便對外國學生、交換學者的簽證申請，頒布社群媒體使用調查更新版規定。

央視新聞報導，美駐陸使館工作人員表示，目前沒有收到相關資訊，包括申請和面談在內的簽證辦理一切正常進行。據美駐陸使館官網發布通知顯示，自2025年6月4日起，所有選擇在北京、上海、廣州免費網點領取護照的申請人都必須通過官網今日（28日）啟動的預約系統進行預約。