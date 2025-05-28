【重磅快評】「台灣社會病了」 國台辦發言人透露的獵巫病癥

國台辦發言人陳斌華一向以冷峻發言著稱。但28日的例行記者會上，他卻略帶激動地說，「台灣社會真的病了！」

這是因為他對一位來自東北遼寧，為愛奔赴台灣，為了家庭與老婆生計而開了一家炸物店，只因語言不通而在店前擺上「不好意思，老闆是東北人，請不要講台語，謝謝！」的提醒告示，就遭到網暴而被迫店休，感慨萬千。

被台媒問起這件事時，陳斌華罕見背起古詩來，他說這件事情讓他想起北魏曹植的七步詩：「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣；本是同根生，相煎何太急」。他說，兩岸同根同源，本是一家人，很多台灣同胞到大陸來，大陸都是熱情相待，不少台灣同胞都覺得世上待他們最好的就是大陸同胞。

他說，這位大陸男子擺設告示只是為了方便與顧客溝通，一些台灣網友卻對其網暴讓其被迫停業，「毫無人性」，對此表示強烈譴責。

他表示，對於一位遠赴千里之外為家人打拚的大陸配偶，難道不應多一點包容跟關愛嗎？台灣不是自誇最美的風景是人嗎？淳樸、善良、熱情、友好不是台灣社會的傳統美德嗎？接著就是這一句浩嘆：「台灣社會真的病了」。

但再接下來的評論才直指核心，他問：「何以至此？何人、何黨致之？萬望台灣各界同胞深思。」

這一大哉問的答案其實十分清楚。不是台灣人的人性墮落了，而是被民進黨挑弄、製造的仇恨，蒙蔽了原本該有的純摯人情。更深一層說，是民進黨豢養的網軍與各方側翼，不斷在網路空間與真實場景裡挑弄是非，將陸配這一個群體當成一個可以任意凌遲與攻擊的對象，人為製造了歧視、排他的仇恨動員與嗜血、冷酷的殘虐性格。

從亞亞案開始，陸配這一個群體就突然變成一隻典型的「替罪羔羊」，一切對中國大陸的不滿，陸配都成了全社會合法的洩憤對象。而這一現象的背後，卻是賴清德政府公然以政策行為加以引導的。

陸委會及內政部對陸配套上了遠低於一般公民的言論尺度，並以此剝奪亞亞等三名陸配在台灣的居住權，以此向整個社會示範陸配是只享有低度人權保障的劣等人種，間接暗示可以對這一群體肆意進行非法攻擊。

接著，陸委會再以三個月繳交喪失原籍證明的行政手段，將這一群體放在可對其能否續留台灣恣意裁斷的刀俎上，牢牢抓住了可對陸配予取予求的生殺大權。

陸委會美其名可以延期或切結，但任何一位現實上已無法取得喪失原籍證明的陸配，都將惶惶不可終日，擔憂某一天就被驅逐出境，失去與孩子及配偶共同生活的天倫之樂。

許多陸配當年申請定居時就已繳交過喪失原籍證明，如今要再繳一次，早已無從申請。因為在對岸既早已無戶籍，不但自己可能忘了原大陸戶籍地址，就算記得，原籍所在的公安單位也不可能或不願意再發一次證明。

陸委會這一措施，讓如今仍有八千餘未能繳交證明的陸配，未來都將活在恐懼中。往後人生中任何一個微小事端，都足以讓她們被迫離境。

這種法律上隨時可能被剝奪權利、形象上早已被妖魔與汙名化的弱勢羔羊群體，鼓舞了台灣社會特別是獨派群眾對其進行集體獵巫的行動，他們可能以醜化、栽贜或舉報這一族群中的個體，以達成某種復仇的快感。

與嘉義賣炸物的陸配被網暴的同一時間，一位劉姓陸配因在抖音直播一些中小學放學的場景，目的是分享台灣的一些日常給大陸觀眾，卻被民眾甚至是民進黨市議員向警方舉報而遭到約談並移送法辦，理由是違反兒少法、刑法秘密罪等。先不必細究這是否真正涉及違法，這一舉報的本身就是對這一群體戴上了獨特的眼鏡，以麥卡錫式的想像無限擴大了它的危害作用。

當人們以恐懼的眼球看向世界，則每一張臉龐都是猙獰的。在集體獵巫情結下的陸配，個個都彷彿成了中共的第五縱隊隊員，而台灣的社會也將陷入無法自拔的歇斯底里。並且在這樣的歇斯底里中，失去最後一絲理性，帶著自我走向滅亡。