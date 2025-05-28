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陸配賣炸物立「請不要講台語」標語遭網暴 陸國台辦：相煎何太急

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華28日主持例行記者會。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人陳斌華28日主持例行記者會。記者陳政錄／攝影

近日陸配在台議題受到討論，對於未繳「喪失原籍證明」者可能遭註銷戶籍，和近日1名來自大陸東北的陸配在嘉義賣炸物，卻因貼出「請不要講台語」標語引議，後選擇暫時停業。大陸國台辦發言人陳斌華28日引述曹植詩句評論稱「相煎何太急」，並指大陸將為陸配遮風擋雨，要求台灣方面切實保障大陸配偶在台權益。

就目前仍有諸多陸配還沒繳交「喪失原籍證明」一案，陳斌華今天在國台辦例行記者會上說，「民進黨當局」要求在台大陸配偶提供所謂「喪失原籍證明」，否則就威脅註銷部分大陸配偶在台戶籍。

陳斌華稱，了解這其中相當多人，在10年、20年前就赴台定居，因此民進黨的要求和做法根本就是違背常理、違背人倫、強人所難。如此粗暴的做法，完全出於謀「獨」本性和政治私利，目的是要製造「寒蟬效應」，煽動兩岸對立對抗。對於民進黨當局赤裸裸的政治操弄、政治迫害，包括大陸配偶在內的廣大台灣同胞已表示譴責和反對。

陳說，大陸是廣大陸配的娘家。風雨來時，我們於情於理都要維護兩岸婚姻家庭群體的正當合法權益，為他們遮風擋雨。對於那些配合民進黨當局迫害大陸配偶的「台獨」打手、幫凶，我們將依法追責、嚴懲不貸。

另外，近日1名來自大陸東北的男子，因妻是台灣人而來台，頂下嘉義1間豆乳雞攤後，由於擔心不懂閩南語，怕出現困擾，貼出「不好意思！老闆是東北人，請不要講台語，謝謝！」標語，後引發網路熱議，陳斌華引用曹植七步詩，「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急」，強調兩岸同胞同根同源，是一家人。

陳斌華說，台灣同胞到大陸來，大陸同胞都是熱情相待，而這位陸配擺設相關告示牌，是為了方便與顧客溝通，台灣一些網友對此進行網暴，讓其被迫停業，毫無人性，我們對此表示強烈譴責。

陳斌華還進一步說，「對於一位遠赴千里之外、為家人辛苦打拚的大陸配偶，難道不應該多一點包容和關愛嗎？台灣不是自誇最美的風景是人嗎？淳樸、善良、熱情、友好不是台灣社會的傳統美德嗎？台灣社會真的病了，何以至此？何人、何黨致之？萬望台灣各界同胞深思。」

另，就先前有陸配在台北市某國小外拍攝學童，並進行網路直播，遭到警方約談，被依《刑法》妨害秘密罪及《兒少法》函送台北地檢署及北市府偵辦，陳斌華說，我們要求台灣方面公平公正，不要以政治操弄干預正常的司法程序，切實保障大陸配偶在台權益。

陸配 陳斌華 配偶

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