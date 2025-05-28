陸委會不建議出席海峽論壇 陸國台辦：干擾阻撓不得人心

大陸將於6月中旬舉辦第17屆海峽論壇，陸委會將之定義為統戰平台，今年擬擴大限制，不建議地方政府人員出席。大陸國台辦發言人陳斌華28日表示，此舉再次暴露其限縮遏阻兩岸交流的險惡用心，再次證明賴清德所謂願意與大陸進行交流合作只是謊言空話，「民進黨當局的干擾阻撓不得人心，不會得逞」。

陳斌華說，海峽論壇堅持「民間性、草根性、廣泛性」定位，是深受兩岸民眾喜愛的民間交流活動，自2009年以來已成功舉辦16屆，是促進兩岸各界廣泛交往、推動兩岸民間交流合作的重要平台。

他稱，民進黨當局針對有關台灣人士參與海峽論壇採取禁限措施，再次暴露其限縮遏阻兩岸交流的險惡用心，再次證明賴清德所謂願意與大陸進行交流合作只是謊言空話。

陳斌華還說，島內（指台灣）要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意誰都忽視不了，兩岸同胞走近走親的願望誰都壓制不住，台灣民眾希望參與海峽論壇等兩岸交流活動的熱情誰都澆滅不了。民進黨當局的干擾阻撓不得人心，不會得逞。

陳斌華預告，我們將一如既往積極推動兩岸各領域交流合作，為兩岸同胞謀利造福。有關方面正在加緊籌備第17屆海峽論壇，具體情況將於近期發布。

至於教育部長鄭英耀說，不鼓勵中小學和大學與大陸交流，陳斌華也批評，民進黨蓄意破壞兩岸正常教育交流，嚴重損害台灣青年學子的利益，大陸將持續為兩岸教育交流、青年學生交流創造便利良好的環境，為台灣青年學子來大陸學習、就業、創業提供更好條件和更大空間。

就陸委會要查處配合大陸統戰的藝人，並稱這些藝人很多是非自發，陳斌華也回應，「台灣演藝人員表達對中華文化、兩岸一家親的認同，是真情的流露，是他們的自由和權利。」

陳斌華認為，民進黨是刻意曲解，為煽動反中抗中渲染統戰威脅，目的是要阻撓兩岸交流合作。他稱，大陸將一如既往支持鼓勵兩岸文化交流合作，歡迎台灣演藝人員前來大陸發展，並採取必要措施維護他們的合法正當權益。