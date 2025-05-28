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影／中國海警再逼近金門 海巡署駁斥「執法巡查」說法

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
今日上午第十二巡防區岸際雷達偵測到中國海警4艘公務船，接近金門限制水域，金門海巡隊立即派出4艘巡防艇前往應對。圖／金門海巡隊提供
今日上午第十二巡防區岸際雷達偵測到中國海警4艘公務船，接近金門限制水域，金門海巡隊立即派出4艘巡防艇前往應對。圖／金門海巡隊提供

針對中國海警局東海分局今天透過微信發布「福建海警在金門附近海域依法開展常態執法巡查」的說法，台灣海巡署嚴正駁斥，強調該說法與事實不符，並指出中方行動已構成對金門水域的「常態化騷擾」。

海巡署表示，今日上午8時50分，第十二巡防區岸際雷達偵測到中國海警編號「14603」、「14608」、「14609」及「14513」等4艘公務船，分別自料羅東南及大帽山西南方海域，接近金門限制水域，並呈編隊航行。金門海巡隊立即派出3505艇、10039艇、10081艇及10083艇共4艘巡防艇前往應對，並透過中英文無線電廣播要求對方轉向離開，全程錄影蒐證。

這批海警船最終於上午11時03分離開金門限制水域。金馬澎分署指出，自2月14日金門海域事件後，中國海警從2月18日起以「執法巡查」為名，實則進行侵擾，並未因兩岸7月30日簽署協商紀要而停止。統計顯示，海警船平均每月侵擾金門水域約4次，每次長達2小時，顯示已形成「常態化騷擾」行為。

海巡署強調，相關行動已對兩岸互動及區域和平穩定造成負面影響，未來將持續秉持堅定執法立場，強化海域監控與快速應變，並公開執法畫面，揭露中方不實言論，展現守護主權、穩定民心的決心。

金門 海巡署 微信

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