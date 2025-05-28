李強與東協、海合會峰會發聯合聲明 籲創造經濟新機遇

新華社報導，27日首屆「東協—中國—海合會（海灣阿拉伯國家合作委員會）峰會聯合聲明」全文於28日公布。聯合聲明中，三方一致表示要加強產業鏈供應鏈韌性，促進可持續貿易，在數位和綠色經濟技術等新興和未來產業，創造新的經濟機遇。同時，三方致力於發揮東協、中國和海合會的互補性，促進經濟合作。將促進彼此的自由貿易，期待中國－海合會自貿協定談判早日完成。

據新華社報導，27日「東協—中國—海合會峰會聯合聲明」全文於28日公布。聯合聲明稱，三方認可東協、中國和海合會間持久、深厚的歷史和文明聯繫以及經濟紐帶；相互之間緊密、互利的經濟協作與合作；之間的關係對促進更廣泛的亞太和中東地區的區域合作和經濟發展具有重要意義；之間各國經濟的多樣性和互補性，為加強跨部門貿易、投資和經濟合作創造巨大潛力、廣闊前景和新的機遇。

聯合聲明指出，三方重申提升經濟韌性和環境可持續性決心，推動經濟全球化更加開放、包容、平衡，以造福三方民眾和子孫後代；認可三方推動更緊密合作共同努力，及中國致力於構建更為緊密的中國—東協命運共同體，和面向新時代的中阿命運共同體的願景。

聯合聲明再指，三方致力於發揮東協、中國和海合會的互補性，促進經濟合作。優先領域包括：促進自由貿易，歡迎中國—東協自貿區3.0版升級談判全面完成，期待升級議定書早日簽署和生效，期待中國—海合會自貿協定談判早日完成；加強產業鏈供應鏈韌性，促進可持續貿易，在數位和綠色經濟技術等新興和未來產業創造新的經濟機遇；探索本幣和跨境支付合作等。

此外，聯合聲明稱，在能源安全和可持續性上，探索包括清潔能源開發在內新商業機會；鼓勵社會資本和政府部門在能源基礎設施建設方面投資和合作，包括在東協、中國和海合會相關倡議下的海底電纜和跨境輸電等項目，以推動多邊電力貿易，加強區域能源聯通性、韌性和市場一體化，包括通過可再生能源發電和液化天然氣終端。

聯合聲明最後表示，三方尋求數位創新和技術機遇，探討跨區域架構，促進數位經濟發展，開展數位貿易、電子商務、數位支付、金融科技、人工智慧、初創企業和數據安全合作；探討人工智慧、區塊鏈、量子計算、智慧城市發展和先進技術基礎設施等領域夥伴關係。

此外，聯合聲明也對中東局勢表達關切。聲明提到，三方領導人一致認為，譴責所有針對平民的襲擊，呼籲持久停火。呼籲衝突各方保護平民，避免將平民作為目標，遵守國際人道法。

此前一日，大陸國務院總理李強在會上致詞時指出，大陸和東協已全面完成「自貿區3.0」升級談判，期待與海合會（GCC）各方早日完成自貿協定談判。同時，中方願同東協、海合會一道，充分發揮「一加一加一大於三」的整體效應。