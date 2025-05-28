陸國台辦：大陸對恢復兩岸海上客運直航「已做好準備」

大陸國台辦發言人陳斌華28日主持例行記者會，再次談及兩岸直航、觀光恢復議題，表示大陸高度重視「廣大台灣同胞」熱切期盼恢復兩岸海上客運直航，已做好相關準備，不存在障礙，呼籲台灣方面應盡快恢復平潭、廈門、浙江大麥嶼等地到台灣的航線，另，「只要民進黨當局撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙，兩岸旅遊就能恢復」。

日前陸委會在立法院業務報告時，提及恢復海上客運直航，表示政府持續依兩岸旅運需求，以及兩岸整體情勢，綜合評估恢復的時機和客觀條件。

陳斌華28日在國台辦例行記者會上回應說，兩岸海上客運航線是兩岸民眾往來的重要通道，全面恢復兩岸海上客運直航，有利於兩岸同胞交流往來。

他稱，「當前，廣大台灣同胞熱切期盼恢復兩岸海上客運直航，我們高度重視並已做好相關準備」，「兩岸間恢復正常海上客運航線在大陸方面不存在任何障礙。」

陳斌華喊話，台灣方面應充分考慮兩岸民眾及航運企業的訴求，盡快恢復包括平潭—台北、平潭—台中、廈門—台中、廈門—基隆、浙江大麥嶼—基隆航線在內的兩岸海上客運直航。

至於兩岸觀光開放，陳斌華稱，「賴清德當局」上台以來，處心積慮阻擋兩岸人員往來和旅遊交流合作，拒不解除「禁團令」，調升台灣居民來大陸旅遊為「橙色」警示，發布所謂「2025中國大陸旅行安全手冊」，阻撓兩岸客運直航航點航班全面恢復，以各種藉口抵制拖延福建、上海居民赴台團隊遊，甚至要求台灣旅遊業者勸阻台灣民眾到大陸旅遊。

陳斌華說，大陸一貫秉持「兩岸一家親」理念，積極推動恢復兩岸旅遊，為此作出積極努力。「只要民進黨當局撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙，兩岸旅遊就能恢復，兩岸民眾就能常來常往，旅遊、住宿、民航、航運等行業、企業及從業者就能從中獲利。」

同場記者會上，陳斌華也就日前第27屆海峽兩岸經貿交易會開幕式上，福州市發布打造「福馬同城生活圈」先行先試第2批政策表示，這批政策包含融入兩岸共同市場、提升生活便利、深化民間交流等3方面、共10條，將進一步推動福州與馬祖產業合作，為馬祖企業和居民在進出口貿易、開拓共同市場、落實同等待遇、增進人文交流等方面提供更多支持。

就陸委會評論這些措施是「口惠實不至的統戰宣傳」，陳斌華回應，每當大陸推出對台胞有利的措施，民進黨當局就一概反對，「對此，我們早就見怪不怪，因為在他們心中，只有一黨之私的政治算計，根本沒有台灣同胞利益福祉。」