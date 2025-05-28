陸駐哥倫比亞大使：若美國阻融資 陸會提供拉美基建資金支持

美國與中國大陸在多方面持續交鋒，拉丁美洲也是雙方博弈新戰場之一。大陸駐哥倫比亞大使朱京陽近日向外媒表示，中國無意取代美國在拉丁美洲的地位，但如果美國落實阻止融資的威脅，中國可能會介入為哥倫比亞，甚至整個拉丁美洲的基礎設施項目提供資金支持。

法新社報導，直到近期，哥倫比亞一直是美國在拉美最親密的貿易和安全夥伴之一。但哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro），曾與美國前總統川普（Donald Trump）針鋒相對，現在正試圖將更多貿易導向與中國大陸合作。

對於外界認為，中國大陸似乎意圖藉此取代美國在拉美影響力，朱京陽在當地時間27日在一場媒體吹風會上指出，「中國來這裡是為了提供合作，而不是要取代誰，也不是要搶誰的位置。」

報導指，本月中旬，哥倫比亞以正式加入中國大陸提出「一帶一路」基礎建設倡議，哥國此舉勢必加劇與美國間的緊張關係。哥倫比亞一直是美國在拉丁美洲最親密、最堅定的貿易與安全夥伴之一，但在川普開啟第2任期後，美、哥關係一度因遣返移民問題陷入冰點。哥國商界也有不少人擔心裴卓的親中路線，會損害其與美國的貿易關係。

報導稱，拉丁美洲目前已成為中美博弈的戰場，是北京與川普政府對抗的關鍵戰場之一，許多拉美國家正面臨來自華府的「選邊站」壓力。據悉截至目前，已有三分之二的拉美國家加入中國大陸的「一帶一路」。

近期，美國拉丁美洲特使克拉佛—卡羅內（Mauricio Claver-Carone）曾警告，美國或開始從其他拉美國家進口花卉和咖啡，而這2項產品是哥倫比亞對美出口的主力產品。對此，朱京陽則指控川普政府以「恐嚇」與「勒索」手段，試圖讓哥倫比亞留在其勢力範圍。

另據彭博報導，美國先前表示，將試圖阻止多邊貸款機構向在哥倫比亞營運的中國大陸國有企業提供貸款。朱京陽指出，中國大陸與金磚國家新開發銀行（New Development Bank）目前擁有350億美元資金，可用於資助區域內超過100個基礎建設項目。如果美國落實阻止融資的威脅，中國大陸可能會介入，為哥倫比亞、甚至整個拉丁美洲的基礎設施項目提供資金支持。