邱垂正稱維繫與國台辦溝通機制 陸駁：當然停擺

陸委會主委邱垂正日前表示，雖陸方拒絕官方對話，但台灣還是依照兩岸條例規定互動，主要分為三層次，一是維繫陸委會與國台辦、海基會與海協會溝通聯繫機制。不過，大陸國台辦發言人陳斌華28日回應稱，民進黨當局不要再玩弄這種兩面手法，國台辦與陸委會的溝通聯繫機制「當然停擺」，至於兩岸協議將「從兩岸同胞的需要出發來執行」。

海基會董事長吳豊山日前說，2016年來，大陸片面中斷對話，但兩岸傳話管道暢通。陳斌華28日在例行記者會上回應強調，「九二共識」是兩岸關係和平發展的共同政治基礎，是兩岸對話溝通機制的前提。

陳斌華說，在這個原則問題上，「我們的立場是一貫的、明確的」，他稱，當前兩岸對話溝通機制停擺的原因眾所周知，解決的辦法清楚明瞭。只要民進黨當局承認「九二共識」，認同兩岸同屬一中，兩岸雙方就能展開對話協商。

陳斌華指控，民進黨當局一方面對兩岸人員往來和交流合作設置種種障礙，另一方面企圖製造不承認「九二共識」兩岸也能協商對話的假象，「這種兩面手法早已被兩岸同胞識破。」

對於媒體關切邱垂正談到的兩岸三層次溝通，陳斌華稱，「民進黨當局不要再玩弄這種兩面手法，枉費心機注定不會得逞。」

陳斌華強調，國台辦與陸委會的溝通聯繫機制「當然停擺」，至於兩岸協議，大陸「會依照兩會（台灣海基會、大陸海協會）的有關規定，從兩岸同胞的需要出發來執行。」

日前，就兩岸溝通，邱垂正坦言，大陸自2016年後拒絕官方對話，但我方仍依照兩岸條例相關規定跟大陸互動，主要有三層次，第一，維繫陸委會與國台辦、海基會與海協會溝通聯繫機制；第二，兩岸目前還有26項協議正在執行；第三，兩岸之間的熱心人士往來兩岸時都會提供資訊，「傳話管道暢通，應該是指這部分。」