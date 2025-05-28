伏季休漁期 大陸海警局：福建海警於金門近海「常態化執法巡查」

大陸海警28日表示，當天福建海警在金門附近海域「依法」展開「常態化執法巡查」，並指5月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，結合展開「海洋伏季休漁專項執法行動」，有效加強有關海域管控。

據「中國海警」微信公眾號消息，中國海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，28日，福建海警位金門附近海域「依法」進行「常態執法巡查」。

朱安慶續稱，5月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，結合開展海洋伏季休漁專項執法行動，有效加強有關海域管控，切實維護「包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全」，「有力保障廈金海域正常航行和作業秩序」。

自去年2月14日發生陸船在金門海域翻覆，造成4人落海、2人死亡一事後，大陸海警即持續在金廈海域活躍。值得注意的是，近半年來，陸方平均每月會發布1次「福建海警位金門附近海域依法開展常態化執法巡查」的訊息，上一次為4月23日。

當時，朱安慶稱，福建海警4月23日位金門附近海域依法開展常態化執法巡查。4月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，「切實維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。」

此外，據福建省、廣東省、浙江省等各省通報，自5月1日起，該省海域啟動為期3個半月的「海洋伏季休漁期」，上萬艘漁船回港休漁，大陸海警局等3部門也展開「亮劍」專項執法行動，稱要切實保護海洋漁業資源。上述3部門強調，海洋伏季休漁是大陸海洋漁業資源保護的核心制度，要以此次啟動活動為契機，切實做好伏季休漁執法工作，為保護海洋漁業資源作出貢獻。

中新社此前指出，福建海域自5月1日12時起，啟動為期3個半月的海洋伏季休漁期，共有1萬693艘漁船回港休漁。福建省海洋與漁業執法總隊相關負責人稱，將全鏈條、全覆蓋、全時段、全方位打擊治理各類違反伏休（海洋伏季休漁）制度行為，嚴打「三無」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）船舶涉漁活動，嚴查鄉鎮船舶捕撈行為。在去年7月，澎湖漁船「大進滿88號」因違反大陸「伏季休漁」規定，遭大陸海警查扣。