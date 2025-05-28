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李強出席峰會 稱盼完成波斯灣合作理事會自貿談判

中央社／ 台北28日電

中國國務院總理李強27日出席「東協—中國—海合會峰會」。他致辭時表示，中國期待與波斯灣合作理事會（GCC，中國稱海合會）各方早日完成自貿協定談判；願與東協及波斯灣合作理事會發揮1+1+1大於3的整體效應。

據新華社今天報導，李強27日出席在馬來西亞吉隆坡舉辦的「東協—中國—海合會峰會」。李強在致辭時表示，中國、東協、波斯灣合作理事會國家的總人口、經濟總量均占全球約1/4，聯通三方市場，就能催生更大的發展空間和規模效應。

李強表示，中國同東協已全面完成自貿區3.0版升級談判，期待早日完成與波斯灣合作理事會的自貿協定談判，促進三邊貿易水準提升。中方願與東協、波斯灣合作理事會，充分發揮1+1+1大於3的整體效應，為三方共同發展繁榮注入動力。

李強提到，中方願與東協、波斯灣合作理事會商討制定三方共建「一帶一路」行動計劃，加強基礎設施、市場規則、支付體系等對接聯通，探討建立區域商業理事會，深入推進經濟一體化；並在拓展能源、農業等傳統領域合作的同時，加大人工智慧、數字經濟、綠色低碳等新領域合作。

李強表示，中方決定面向東南亞國家推出「東盟（東協）簽證」，為符合條件的商務人員等審發5年多次赴中簽證，決定對沙烏地阿拉伯、阿曼、科威特、巴林試行單方面免簽政策。

這是首次東協－中國－海合會三方會議。東協與海合會曾於2023年在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行首屆雙邊峰會。

據新華社報導，「東協—中國—海合會峰會」發布聯合聲明。聲明寫道，將探討在預防和打擊跨國犯罪、網路犯罪、恐怖主義和極端主義領域展開合作。

聲明分別就能源安全和可持續性、數位化轉型與創新、糧食和農業、人文交流等領域，說明三方欲探討的合作模式，包括將探討資本市場和金融技術在內的地區金融合作、跨境支付合作、基礎設施建設合作。

聲明也提到，將加強在核安全、核安保與核保障、反應爐技術、核和放射性廢物管理、監管基礎設施以及民用核能發展等領域的培訓和能力建設。

另外，聯合聲明也對中東局勢表達嚴重關切。聲明提到，三方領導人一致認為，所有相關方應確保在加薩全境恢復電力和供水，最有效和便捷地獲取人道主義援助、救援物資及其他基本必需品和服務，允許暢通無阻地運送燃料、食品和藥品。

聲明表示，譴責所有針對平民的襲擊，呼籲在加薩實現立即、無條件和永久停火；呼籲衝突各方避免將平民作為目標。

東協 李強

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