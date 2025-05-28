王滬寧會洪秀柱 籲堅持九二共識

大陸全國政協主席王滬寧昨在北京人民大會堂會見前來參加兩岸中華文化峰會的國民黨前主席洪秀柱一行。王滬寧說，中華文化是兩岸中國人的根和魂，今年是抗日戰爭勝利、台灣光復八十周年，要共同堅持「一個中國原則」和「九二共識」、堅決反對「台獨」分裂，堅定不移推進「祖國統一大業」。

這是王滬寧今年首次在北京人民大會堂會見台灣客人。

王滬寧說，「這次峰會有非常重要的意義，特別是在當前的形勢下，有利於我們把弘揚中華文化這個優良的傳統堅持好，發展好」。

新華社報導，王滬寧提到，中共總書記習近平強調，中華文化是中華民族的精神命脈，是兩岸同胞共同的精神家園。舉辦海峽兩岸中華文化峰會，對推動兩岸共同光大中華文化、共同續寫中華民族歷史新輝煌很有意義。中華文化是兩岸中國人的根和魂，愛國主義是中華民族的民族魂，要堅持文化自信，共同推動中華文化交流，弘揚愛國主義。

王滬寧也提到，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年，也是台灣光復八十周年。他說，「我們要共同堅持一個中國原則和九二共識、堅決反對「台獨」分裂，堅定不移推進祖國統一大業。我們要共同站穩中華文化立場，攜手應對外部挑戰，把民族命運牢牢掌握在中國人自己手中」。

洪秀柱等人表示，作為中國人，中華文化充滿自信、自豪，期待兩岸同胞堅持一中、反對「台獨」，加強兩岸文化交流，共促國家統一、民族復興。洪秀柱還抨擊民進黨上台後，由蔡英文、賴清德擔任中華文化總會會長，但卻不遺餘力「去中國化」，令人痛心。

昨出席會見的陸方官員還有北京市委書記尹力、大陸國台辦主任宋濤，新上任的大陸國台辦副主任趙世通。

其中，趙世通是在剛由中聯部部長助理調升為國台辦副主任後，昨日首次公開亮相。