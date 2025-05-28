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在陸創心靈課程害4千人 背後大魔王是台灣人

聯合報／ 記者林則宏／綜合報導

由大陸國務院防範和處理邪教問題辦公室主管的「中國反邪教網」指出，台灣一名自稱為「唯識學深層溝通創始人」的林姓男子，透過台灣總部網上指揮，利用網路在大陸舉辦各種心靈課程，宣揚迷信邪說，騙斂巨額錢財，山東省淄博市沂源縣檢察院已對林姓男子發布逮捕令。

「中國反邪教網」廿六日發表一篇題為「揭開『唯識深層溝通』迷信邪說的畫皮」的文章指出，二○二二年八月，大陸公安機關成功摧毀一個由台灣林姓負責人在台灣遙控指揮，打著「心靈培訓」旗號，通過網路傳播鼓吹極端唯心主義和個人主義，聚斂巨額錢財的「靈修」類有害培訓組織，並抓獲犯罪集團骨幹成員廿六人，涉案資金達人民幣一千七百多萬元。

該台灣林姓負責人以所謂「唯識深層溝通」創始人自居，自稱為水悅星人，水悅星滅亡後，分別在藥王星、昴宿星、織女星等一堆無法考證的行星上轉世，同時自稱「鑽研佛學數十年，致力於佛法科學化」。

該組織宣揚前世來生、與靈魂對話、改造心靈基因治療疾病等迷信邪說，採取心理暗示、催眠洗腦等方式騙斂巨額錢財。截至案發，該培訓機構所涉受害學員達四千多人，遍布山東、廣東、江蘇、黑龍江等二十七個省、自治區、直轄市。

山東省警方表示，該非法組織形成「中國台灣全球總部—中國大陸中心—分中心—專業溝通師—普通學員」五個層級的架構。其中，頭目林姓負責人在台灣總部網上指揮，大陸幹部在大陸利用網路聊天，通過舉辦「高維溝通法」、「基因班」、「實相圓滿班」、「高維水意識」等網路培訓班，宣揚迷信邪說，利用學員消災解難、擺脫困境、尋求安慰等心理，騙取學員盲目信任。

文章稱，部分大陸學員為參加其課程變賣家產、透支信用卡，最後債台高築、無以為繼。學員中還有多人精神失常，甚至因貽誤病情死亡，有學員則在參加「深層溝通」培訓課後產生嚴重的輕生傾向。

二○二三年該組織八名大陸籍幹部已被判處有期徒刑和罰金。山東省淄博市沂源縣檢察院並對台灣林姓負責人發布逮捕令。

邪教 心靈課程

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