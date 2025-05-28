聽新聞
0:00 / 0:00

李強與東協、海合會三方峰會 喊話「1+1+1大於3」

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸總理李強（中）昨天出席首屆「東協—海合會—中國峰會」並發言。法新社
大陸總理李強（中）昨天出席首屆「東協—海合會—中國峰會」並發言。法新社

大陸國務院總理李強昨日在首屆「東協—海合會—中國峰會」上致詞表示，中方願同東協、海合會一道，充分發揮「一加一加一大於三」的整體效應，為三方共同發展、繁榮注入強大的動力。他也提到，大陸和東協已全面完成自貿區三點○升級談判，期待與海合會各方早日完成自貿協定談判，促進三邊貿易水平提升。

在美國總統川普攪動全球政治經貿秩序的背景下，大陸積極拓展周邊外交。今年擔任東協輪值主席國的馬來西亞，在本屆東協峰會期間安排東協、海合會（海灣阿拉伯國家合作委員會）與中國舉行三方峰會，會議昨天登場。

綜合央視、星洲日報報導，馬國總理安華在峰會上形容，這是一次歷史性的會議。他指出，東協、海合會和大陸的國內生產總值達廿四點八七兆美元，人口超過廿一億五千萬人，這為各方的協同市場、深化創新與促進跨區域投資提供巨大機遇。

李強在會上表示，在國際形勢變亂交織，世界經濟增長乏力背景下，大陸、東協、海合會國家建立三方峰會這樣的交流平台和合作機制，堪稱地區經濟合作的一大創舉。他指出，大陸、東協、海合會的總人口經濟總量占全球的四分之一，將三方市場充分地聯通起來，就一定能催生更巨大的發展空間和更為顯著的規模效應。

李強表示，中方願同東協、海合會加強夥伴關係，商討制定高品質共建「一帶一路」行動計畫，加強基礎設施等對接聯通，拓展能源、農業、人工智慧、數字經濟、綠色低碳等領域合作。他也提到，大陸和東協已全面完成自貿區三點○升級談判，中方期待與各方早日完成和海合會的自貿協定談判，促進三邊貿易水平提升。

李強呼籲三方要加強多邊事務溝通協調。他說，三方國家的發展進程雖不盡相同，但差異並非合作障礙，而是可以優勢互補。中方願在相互尊重平等相待的基礎上，與東協、海合會深化發展戰略對接、加強宏觀政策協調，密切產業分工協作。

報導稱，與會領導人高度評價三方加強合作，對促進各自發展和地區繁榮穩定的重要作用，並表示願進一步深化「一帶一路」合作，加強互聯互通、產供鏈等領域合作，密切多邊協作，促進三方一體化建設。

自貿協定 東協 李強

延伸閱讀

東協峰會 大馬總理籲東南亞國家「組團」與川普談判

關稅戰下東南亞自中國進口擴大 雙邊外交更緊密

印尼總統會晤李強 推進「南海準則」磋商

單邊主義衝擊全球 李強：願與印尼攜手面對風險挑戰

相關新聞

兩岸文化與媒體峰會將登場 陸委會示警：非單純交流

「海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」將於28、29日先後召開。陸委會今天指出，活動以交流為名，把台灣媒體人、文化人叫...

籲台商擁抱大陸 潘賢掌：兩岸經濟離不開和平

大陸國台辦副主任潘賢掌昨天在「二○二五浙江台灣合作周」開幕式致詞時表示，民進黨當局越是圖謀所謂「脫中入北」，台商台企越是...

硬要酸？陸追查境外網攻 譏台灣駭客手法三流

大陸廣州市公安局天河區分局廿七日公告，近日廣州某科技公司遭境外駭客組織網路攻擊，公安機關經技術分析和溯源追蹤，初步查明該...

王滬寧會洪秀柱 籲堅持九二共識

大陸全國政協主席王滬寧昨在北京人民大會堂會見前來參加兩岸中華文化峰會的國民黨前主席洪秀柱一行。王滬寧說，中華文化是兩岸中...

在陸創心靈課程害4千人 背後大魔王是台灣人

由大陸國務院防範和處理邪教問題辦公室主管的「中國反邪教網」指出，台灣一名自稱為「唯識學深層溝通創始人」的林姓男子，透過台...

李強與東協、海合會三方峰會 喊話「1+1+1大於3」

大陸國務院總理李強昨日在首屆「東協—海合會—中國峰會」上致詞表示，中方願同東協、海合會一道，充分發揮「一加一加一大於三」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。