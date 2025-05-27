會見洪秀柱 陸政協主席王滬寧：堅定不移推進統一

大陸全國政協主席王滬寧27日下午，在北京人民大會堂「台灣廳」，會見國民黨前主席洪秀柱等來參加第二屆海峽兩岸中華文化峰會的台灣客人。王滬寧提到今年是抗日戰爭勝利、台灣光復80周年，要共同堅持「一個中國原則」和「九二共識」、堅決反對「台獨」分裂，堅定不移推進祖國統一大業。

第二屆「海峽兩岸中華文化峰會」將於明天上午在北京開幕。峰會開幕前，陸方於今天下午在人民大會堂舉行會見，不過，僅對媒體開放前五分鐘王滬寧的簡短開場講話，及洪秀柱的部分講話內容，晚間再透過官媒新華社發布更完整訊息。

新華社報導，王滬寧表示，中共總書記習近平強調，中華文化是中華民族的精神命脈，是兩岸同胞共同的精神家園。中華民族、中華文化讓每一個中華兒女都為之感到驕傲，共同的血脈、共同的文化、共同的歷史賦予兩岸同胞對民族的共同責任。因此，舉辦海峽兩岸中華文化峰會，對推動兩岸共同光大中華文化、共同續寫中華民族歷史新輝煌很有意義。

王滬寧接著表示，中華文化是「兩岸中國人」的根和魂，愛國主義是中華民族的民族魂。「我們要堅持文化自信，共同傳承中華文化精神，共擔歷史大任，為實現中華民族偉大復興而團結奮鬥。我們要共同推動中華文化交流，致力於促進兩岸各領域交流合作，促進兩岸同胞心靈契合。我們要弘揚以愛國主義為核心的偉大民族精神，守護中華民族共同家園，共創中華民族綿長福祉」。

王滬寧也表示，「今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年」。

他說，「我們要共同堅持『一個中國原則』和『九二共識』、堅決反對台獨分裂，堅定不移推進祖國統一大業。我們要共同站穩中華文化立場，攜手應對外部挑戰，把民族命運牢牢掌握在中國人自己手中」。

據中方發布，洪秀柱等台灣嘉賓表示，作為中國人，對中華文化充滿自信、自豪，期待兩岸同胞堅持一中、反對台獨，加強兩岸文化交流，共促國家統一、民族復興。

出席會見的陸方官員還有北京市委書記尹力、大陸國台辦主任宋濤，新上任的大陸國台辦副主任趙世通、北京市委常委趙磊。其中，趙世通是在剛由中聯部部長助理調升為國台辦副主任後，首次公開亮相。