隔空回應梁文傑？ 夏立言赴陸：兩岸民間交流不可或缺

聚焦兩岸經貿交流合作的「2025浙江台灣合作周」27日下午在杭州開幕，赴陸與會的國民黨副主席夏立言在致詞時提到20年前「連胡會」，強調只要堅持九二共識、堅守兩岸條例對兩岸關係的定位，兩岸就可以溝通對話。他並指，目前兩岸官方無法對話協商，兩岸民間交流作為維繫台海和平的重要管道，更加不可或缺。

夏立言在致詞時表示，大多數台灣人的祖先都是從唐山過台灣，兩岸有共同的血緣文化和歷史淵源，相信兩岸只要持續交流，增進互信，沒有什麼分歧是不能化解的。

夏立言細數歷史，提到清廷甲午戰敗後把台灣和澎湖割讓給日本，兩岸同胞經歷長達50年的共同努力，終於達成台灣重回中國版圖的歷史壯舉，開羅宣言確定台灣光復的歷史事實，不容任意扭曲。他也提及，1992年海基會與海協會達成九二共識，並在此基礎上舉行1993年辜汪會談。

夏立言並指，20年前在兩岸兵凶戰危之際，國民黨展開和平之旅（時任國民黨主席連戰率團赴陸），不僅大幅和緩兩岸的緊張歧視，而且國共兩黨還達成了歷史性的五項願景，開創了兩岸關係和平發展的黃金時期，最後促成兩岸領導人在新加坡進行歷史性會談，今年正好是十周年。

夏立言指出，「在過去三十多年，只要堅持九二共識、堅守兩岸條例對兩岸關係的定位，兩岸就可以溝通對話，反之，如果悖離這個立場，台灣就陷入動盪不安。」他說，面對當前台海形勢，國民黨一直堅持著九二共識、反對台獨的立場，推動兩岸和平發展。

夏立言強調，「目前兩岸官方無法對話協商，形勢仍然嚴峻，歷史經驗顯示，兩岸民間交流作為維繫台海和平的重要管道，也就顯得更加不可或缺。」他表示，兩岸有分歧，就要強化政治互信，增進對於共同民主和歷史的認同。兩岸越緊張，就更要推動交流合作，深化對於彼此的理解和善意。

上周陸委會例行記者會，面對媒體關切今年是「連胡會」20周年，時任總統陳水扁讓連戰去大陸，同時也簽了協議；按照目前情況，是否不可能發生時，陸委會副主委梁文傑點名夏立言表示，「也不會啊，國民黨副主席夏立言一年去中國好幾次，所以陸委會沒在擋這個部分」。

開幕式上，包含浙江省長劉捷、國台辦副主任潘賢掌、國民黨副主席夏立言、兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄、兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍、商總理事長許舒博等人以及來自大陸官方、兩岸工商團體、行業協會、企業與台商台青等出席。

今年邁入第12屆的「浙台周」於5月27日至29日舉行，本屆以「共育新質生產力 共享開放新機遇」為主題，開幕式上，有8個台資項目在現場進行簽約，並舉行兩岸青年數字經濟研創基地成立儀式。除了27日下午在杭州舉辦開幕式外，後續還將在杭州、寧波、溫州、嘉興、紹興等城市設置分會場，舉辦專題經貿對接活動。