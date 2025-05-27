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盼弘揚中華文化！陸政協主席王滬寧見洪秀柱 她強調：都是一家人

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸全國政協主席王滬寧（右）27日下午四點，在北京人民大會堂台灣廳會見前國民黨主席洪秀柱等一行人。記者陳政錄／攝影
大陸全國政協主席王滬寧（右）27日下午四點，在北京人民大會堂台灣廳會見前國民黨主席洪秀柱等一行人。記者陳政錄／攝影

第二屆「海峽兩岸中華文化峰會」，和第六屆「兩岸媒體人峰會」將於明、後兩天在北京召開，大陸全國政協主席王滬寧27日下午，在北京人民大會堂一樓的「台灣廳」，會見前來參會的國民黨前主席洪秀柱一行人。王滬寧說，這次峰會有非常重要的意義，特別是在當前形勢下，有利於把弘揚中華文化這個優良的傳統堅持好，發展好。

這場會見於今天下午四點舉行，是大陸全國政協主席王滬寧今年首次在北京人民大會堂會見台灣客人，陸方與會官員還有北京市委書記尹力、大陸國台辦主任宋濤，新上任的大陸國台辦副主任趙世通、北京市委常委趙磊。其中，原先是中聯部部長助理的趙世通，是在剛調升為國台辦副主任後的首次公開亮相。

台灣方面，則有前國民黨主席洪秀柱、旺旺集團創辦人蔡衍明、國民黨前大陸事務部主任張榮恭、中華文教經貿創意協會榮譽理事長洪孟啟、作家楊渡、東森新媒體集團董事長王令麟，旺旺集團副董事長周錫瑋，和商業總會榮譽理事長賴正鎰、作詞人方文山等近30人出席會見。

會見開始，王滬寧僅簡短表示，非常高興有機會和大家見面，也熱烈的歡迎大家來北京參加海峽兩岸中華文化峰會，這是第二屆，也向大家致以誠摯的問候。

王滬寧說，這次峰會有非常重要的意義，特別是在當前的形勢下，有利於我們把弘揚中華文化這個優良的傳統「堅持好，發展好」。

接著，王滬寧就對洪秀柱說，「我就這樣，我先聽你們說」。

洪秀柱表示，中華文化上下五千年，我們都覺得非常的自豪驕傲，原因是因為兩岸同胞都認同我們是華夏民族、炎黃子孫，是「中國人」。

她強調，「兩岸都是一家人，而且兩岸同屬一個中國，一個國家就叫中國」。

洪秀柱接著抨擊民進黨，表示諷刺跟遺憾的是，民進黨上台後，由蔡英文擔任中華文化總會會長，現在更是由「那個自詡自己是務實的台獨工作者」的賴清德擔任會長，可是他卻不遺餘力的「去中國化」，這是一個非常令人痛心的事情。

整場會見，陸方僅開放約前五分半的時間供媒體拍攝，在洪秀柱講到一半時，現場人員即請媒體離開。

作詞人方文山等參加「海峽兩岸中華文化峰會」，和也預計參加「兩岸媒體人峰會」的將近30名台灣嘉賓，於今天下午在北京人民大會堂出席陸方的會見。記者陳政錄／攝影
作詞人方文山等參加「海峽兩岸中華文化峰會」，和也預計參加「兩岸媒體人峰會」的將近30名台灣嘉賓，於今天下午在北京人民大會堂出席陸方的會見。記者陳政錄／攝影
大陸全國政協主席王滬寧（右）對前國民黨主席洪秀柱說，海峽兩岸中華文化峰會有非常重要的意義，特別是在當前形勢下，有利於把弘揚中華文化這個優良的傳統堅持好，發展好。記者陳政錄／攝影
大陸全國政協主席王滬寧（右）對前國民黨主席洪秀柱說，海峽兩岸中華文化峰會有非常重要的意義，特別是在當前形勢下，有利於把弘揚中華文化這個優良的傳統堅持好，發展好。記者陳政錄／攝影
本次會見，陸方出形官員包括大陸國台辦主任宋濤（左），北京市委書記尹力（右），和剛從中聯部部長助理一職，調升為國台辦副主任的趙世通（中），這是他到國台辦後首次公開亮相。
本次會見，陸方出形官員包括大陸國台辦主任宋濤（左），北京市委書記尹力（右），和剛從中聯部部長助理一職，調升為國台辦副主任的趙世通（中），這是他到國台辦後首次公開亮相。
這場會見在北京人民大會堂一樓的台灣廳舉行。記者陳政錄／攝影
這場會見在北京人民大會堂一樓的台灣廳舉行。記者陳政錄／攝影

蔡衍明 蔡英文 王滬寧 洪秀柱 民進黨 國民黨 國台辦 北京

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