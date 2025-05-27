統戰新手法？台生曝赴陸「參賽即得獎」 陸委會：應提高警覺
針對媒體報導，大陸針對台灣學生統戰手法多元，包括舉辦競賽以高額獎金吸引台灣學生報名。台灣學生報名參賽後發現，基本上只要參加就能得獎，根本是「內定」；而過程中還會安排參觀和吃喝玩樂行程，希望學生拍影片或是幫忙做宣傳。陸委會27日表示，這是招攬台生赴大陸的統戰活動，將與教育部進行風險提醒和管理。
陸委會指出，這類比賽或甄選，確實絕大多數都是幌子，只是為了招攬臺灣學生到中國大陸參加統戰活動。政府持續提醒我學校師生赴陸前應注意相關風險，對陸方主動邀約應提高警覺(如全額免費、安排統戰活動或參訪紅色供應鏈等)，不應涉有政治目的或政治性內容，避免協助或配合陸方宣傳，落入統戰陷阱。
陸委會稱，教育部近期已通函各級學校，要求加強落實「赴陸交流活動登錄平台」填報，除學校辦理之赴陸交流活動，由學生請假參加或教師自行招攬的赴陸交流活動，及學校協助公告陸方活動訊息等，也均應於平台登錄，以落實保障我學生人身安全與權益。
此外，陸委會將會同教育部持續對具統戰疑慮之交流，進行風險提醒與管理，也呼籲各級學校加強學生對中國大陸統戰作為的識讀能力。
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