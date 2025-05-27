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澳智庫「中國債務責任論」 陸外交部批：公道自在人心

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
澳洲智庫Lowy Institute最新報告表示，由於今年發展中國家向中國償還的債務創歷史新高，發展中國家面臨巨大的財政壓力。同時，中國可能試圖將發展中國家用作地緣政治籌碼。大陸外交部27日回應，謊言蓋不住真相，公道自在人心。圖／　路透
澳洲智庫Lowy Institute最新報告表示，由於今年發展中國家向中國償還的債務創歷史新高，發展中國家面臨巨大的財政壓力。同時，中國可能試圖將發展中國家用作地緣政治籌碼。大陸外交部27日回應，謊言蓋不住真相，公道自在人心。圖／　路透

澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）26日發布最新報告表示，由於今年發展中國家向中國償還的債務創歷史新高，發展中國家面臨巨大的財政壓力。報告也提出，中國可能試圖將發展中國家用作地緣政治籌碼。對此，大陸外交部27日回應，少數國家散播「中國債務責任論」，謊言蓋不住真相，公道自在人心

在5月27日下午例行記者會上，大陸外交部發言人毛寧就上述議題指，具體情況我不了解，也不知道這個報告的依據是什麼，但是可以告訴你的是，中國同發展中國家的投融資合作遵循國際慣例、市場規則和債務可持續原則。

毛寧接著表示，少數國家散布所謂的「中國債務責任論」，避而不談多邊金融機構和發達國家商業債權人，才是發展中國家的主要債權方和償債的壓力。我想說的是，謊言蓋不住真相，公道自在人心。

法新社報導，澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）26日發布報告表示，中國大陸在2010年代透過「一帶一路」大量放貸，用於資助從非洲到南太平洋等地區的港口、鐵路、公路等基建設備。然而，如今這些新貸款已大幅減少，償還債務的金額已超過新借貸。

該智庫研究員杜克（Riley Duke）稱，發展中國家正艱難應對償還中國貸款，及其利息所帶來的海嘯式衝擊。「從現在起到本世紀末，中國對發展中國家的角色將更多轉為債主，而非金主。」

羅伊國際政策研究院依世界銀行（World Bank）數據估算，2025年，開發中國家預計得向中國償還350億美元債務，其中220億美元將由全球最貧窮的75個國家償還，使其醫療和教育支出面臨風險。報告也質疑，在美國削減對外援助的當下，北京是否可能藉這些債務在地緣政治上施加影響。

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